Selección: técnico croata elogió la rapidez de los peruanos

Inicialmente Croacia partía como gran favorito para llevarse el triunfo sobre la selección peruana en el duelo amistoso en el Hard Rock Stadium. Sin embargo, los europeos cayeron de forma increíble por 2-0.



El resultado fue completamente inesperado, puesto que Croacia llegaba con un cartel más grande que el de la selección peruana. Aparte es un conjunto que posee grandes futbolistas que aspiran con llegar lejos a la Copa del Mundo 2018.



Luego de la dolorosa caída ante la selección peruana, el estratega croata Zlatko Dalic tuvo sinceras palabras de halago hacia el conjunto incaico. Destacó su ataque y el calor que hicieron sentir los simpatizantes en Miami.



"Felicitaciones a los peruanos. Merecida victoria. Fueron más agresivos y centrados que nosotros. Fantástica delantera. Fantásticos aficionados. Fue un partido difícil. Después nos hicimos cargo del control de la pelota, pero no fue suficiente", expresó en conferencia de prensa.



"Perú también participa en la Copa del Mundo 2018. Sufrimos un golpe temprano. Perdimos demasiadas pelotas. Los peruanos son extremadamente rápidos", remarcó.



La caída ante la selección peruana caló demasiado hondo en el equipo croata, que requiere concentrarse el doble para los siguientes duelos amistosos. Si no recupera ese aspecto, el sufrimiento en la Copa del Mundo 2018 estará garantizado.



"Tenemos que aprender la lección. Hemos perdido ahora y no en la Copa del Mundo 2018. Les dije a mis jugadores que no podemos ganar a nadie si no estamos enfocados. Si no cumplimos eso, nos irá mal en el torneo", enfatizó Dalic.