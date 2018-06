Mundial Rusia 2018: Los mejores memes de Alemania vs. Corea del Sur Una derrota de impacto que los usuarios de Facebook y otras redes sociales no dejaron pasar. El ultimo campeón del mundo no pudo superar la primera fase de grupos

- / - Estos son los mejores memes que hay sobre Alemania vs. Corea en el Mundial Rusia 2018. La eliminación del último campeón del mundo. (Facebook) - / - Estos son los mejores memes que hay sobre Alemania vs. Corea en el Mundial Rusia 2018. La eliminación del último campeón del mundo. (Facebook) - / - Estos son los mejores memes que hay sobre Alemania vs. Corea en el Mundial Rusia 2018. La eliminación del último campeón del mundo. (Facebook) - / - Estos son los mejores memes que hay sobre Alemania vs. Corea en el Mundial Rusia 2018. La eliminación del último campeón del mundo. (Facebook) - / - Estos son los mejores memes que hay sobre Alemania vs. Corea en el Mundial Rusia 2018. La eliminación del último campeón del mundo. (Facebook) - / - Estos son los mejores memes que hay sobre Alemania vs. Corea en el Mundial Rusia 2018. La eliminación del último campeón del mundo. (Facebook) - / - Estos son los mejores memes que hay sobre Alemania vs. Corea en el Mundial Rusia 2018. La eliminación del último campeón del mundo. (Facebook) - / - Estos son los mejores memes que hay sobre Alemania vs. Corea en el Mundial Rusia 2018. La eliminación del último campeón del mundo. (Facebook) - / - Estos son los mejores memes que hay sobre Alemania vs. Corea en el Mundial Rusia 2018. La eliminación del último campeón del mundo. (Facebook) - / - Estos son los mejores memes que hay sobre Alemania vs. Corea en el Mundial Rusia 2018. La eliminación del último campeón del mundo. (Facebook) - / - Estos son los mejores memes que hay sobre Alemania vs. Corea en el Mundial Rusia 2018. La eliminación del último campeón del mundo. (Facebook) - / - Estos son los mejores memes que hay sobre Alemania vs. Corea en el Mundial Rusia 2018. La eliminación del último campeón del mundo. (Facebook) - / -