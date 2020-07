La del centrodelantero es una función no siempre valorada en su justa medida. El ‘9′ es, si me permiten, la pieza ofensiva clave en todo colectivo que desee tener éxito. La selección peruana, por ejemplo, quedó última y penúltima en goles en favor en las eliminatorias de 1990, 1994, 2002, 2006, 2010 y 2014, con pobres números de sus ‘9′. La bicolor no hizo en ninguno de esos torneos más de 20 goles. Apenas superó esa marca, -hablo de las eliminatorias al 2018 donde hizo 27, de los cuales 6 vinieron de su centroatacante Guerrero-, el equipo se metió a pelear un cupo que finalmente ganó. Entre la clasificación de España 82 y la de Rusia 2018, la selección peruana ha tenido delanteros de referencia con estilos diferentes y carreras dispares que, no obstante, quedaron instalados en el hincha. El retiro de Claudio Pizarro obliga a alinearlos de vuelta.

Franco Navarro (1983-89: 16 goles en 56 partidos) Eliminatorias 86 y 90

Muy querido por la gente, quizá porque venía del simpático Muni, quizá porque era parte de la generación mundialista del 82 o quizá porque su estilo elegante de moverse conectaba con el fan. Fue el ‘9′ titular de Perú entre el 83 y el 89, pero su real protagonismo lo alcanzó en las Eliminatorias del 85 (rumbo a México 86), donde marcó tres tantos. Sucesor del vertical La Rosa, Navarro era derroche de técnica, con capacidad para usar dos perfiles y cabezazo. Nuestro Van Basten, con el triste añadido de la intermitencia. Las lesiones le quitaron chispa y a los 29 años ya parecía de 35.

Andrés Gonzales (1989-96: 2 goles en 18 partidos ) Eliminatorias 90 y 94

Rarísima mezcla de potencia, técnica y andar impredecible, Balan empezó tildado de torpe y terminó siendo el delantero de moda a finales de los 90. De hecho, alternó con Navarro en el final del camino a Italia 90 -anotó un gol- y arrancó de titular en el proceso a EEUU 94, luego de que el presidente de entonces lo indultara tras un problema disciplinario en la Copa 91. Su irregularidad, esa tendencia a ir del golazo al blopper, sumado a su poco trabajo táctico hicieron que fuera perdiendo presencia en las listas de selección. Hasta Oblitas, su Ferrando en la ‘U’ de los ochenta, lo dejó de llamar y no figuró rumbo a Francia 98.

Flavio Maestri (1991-2010: 11 goles en 57 partidos) Eliminatorias 94, 98 y 2002

Lo contrario de Franco en carisma. Como era estrella de Cristal, lo criticaban los de la U y lo resistían los de Alianza. Para remate, soportó como titular la década de los 90, años de infame fútbol peruano y derrotas dolorosas en selección. Ahí, salvo a Chile, a Flavio Maestri le costaba anotar goles. Jugó en Eliminatorias en la fase previa a EEUU 94, donde no marcó, pero su titularidad fue clara en el casi casi a Francia 98 -hizo dos tantos y alternó con Germán Carty-. Más de área que Navarro, destacaba por su frentazo y sus movimientos tácticos tipo pivote de Premier League. Un roble desde lo físico que no se autoalimentaba y requería de la asistencia. Clásico caso del ‘9′ que los entrenadores adoran y la gente no.

Claudio Pizarro (1999-2016: 20 goles en 85 partidos) Eliminatorias 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018

Si Franco no transcendió en Suiza (jugó en Wettingen) y Flavio no lo hizo en España (jugó en Hércules), Claudio Pizarro sí representa el éxito en Alemania, donde batió récords en Bundesliga. Capaz de salir del área a conectar con los medios era, sin embargo, un definidor que se crecía a partir de los centros. En Bremen y Bayern las jugadas se dibujaban perfectas para su estilo de finalizador. En Perú nunca se sintió cómodo pese a ser titular en los procesos previos a Corea 2002 (2 goles), Alemania 2006 (1 gol), el inicio de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 (3 goles). La superposición de función con Paolo lo hizo ir detrás del 9 y le quitó presencia en los últimos 30 metros. Era más un jugador complementario que un superstar.

Paolo Guerrero (2003-actualidad: 39 goles en 100 partidos) Eliminatorias 2006, 2010, 2014 y 2018

Sus últimos nueve años en selección, los que fueron de la Copa 2011 hasta hoy son un caso efectividad tremendo en grandes torneos de selección. Sin otro ‘9′ que le dispute el liderazgo, la explosión del Paolo dueño del equipo y referencia exclusiva de área desataron a un punta para jugar en cualquier parte del mundo. 5 goles en copa 2011, 4 goles en copa 2015, 1 en la copa 2016 y 3 en la versión 2019, sumados a los 6 tantos claves en el camino a Rusia 2018 ponen a Guerrero en la estatura de jugador- franquicia, esos cracks en los que un país se apoya para ganar cosas. El resumen técnico de los delanteros anteriores y el mejor en relevancia con su selección.

