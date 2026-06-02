La Selección de Colombia cerró su último partido ante su público antes del Mundial con una victoria por 3-1 frente a Costa Rica en Bogotá, pero más allá del resultado, quien dejó uno de los mensajes que más ilusiona a los hinchas cafeteros fue James Rodríguez. El capitán transmitió optimismo, confianza y renovó la ilusión del país de cara a la máxima cita del fútbol.

El mediocampista, referente histórico de la selección colombiana, pidió respaldo total para el grupo que afrontará el torneo mundialista y aseguró que el plantel está comprometido con representar al país de la mejor manera.

Tras el triunfo en El Campín, James dejó una frase que rápidamente despertó entusiasmo entre los aficionados cafeteros. “Que crean siempre, que crean siempre. Nosotros siempre damos todo”, expresó el capitán colombiano, enviando un mensaje directo a los hinchas antes del inicio del Mundial.

Además, pidió que todo el país acompañe al equipo con optimismo y unión durante la competencia. “Esperemos que todo salga bien, que el país esté en una buena energía también”, agregó.

La serie documental también cuenta con la participación de los entrenadores argentinos José Néstor Pékerman y Néstor Lorenzo | Foto: EFE

El orgullo de James por seguir liderando a Colombia

Con más de una década defendiendo la camiseta nacional, James también habló sobre lo que significa continuar representando a Colombia en una nueva cita mundialista. “Son bastantes años aquí, desde 2011, y siempre que juego un partido con esta camiseta es un orgullo grande”, señaló el volante ofensivo.

El cucuteño considera que la experiencia acumulada por esta generación permite soñar con competir nuevamente al más alto nivel, recordando el camino realizado en torneos recientes. “Ya lo hicimos en una Copa América con unas selecciones duras, bravas”, comentó, aunque aclaró que el Mundial deberá afrontarse “paso a paso” y “partido a partido”.

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La selección colombiana aún disputará un último amistoso frente a Jordania antes de instalarse en Guadalajara, donde preparará su participación en el Grupo K del Mundial.

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