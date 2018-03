Edwin Oviedo: "El Mundial nos dejará buenos estadios”

“Te dije que queríamos ir a todos los Mundiales”, me dice con acento ganador Edwin Oviedo luego de conocer la noticia. Perú será sede del próximo Mundial Sub 17 en octubre del 2019. El Plan Centenario encontró una oportunidad para seguir alzando vuelo. Así se siente Oviedo a estas horas en su oficina. Con el orgullo por los aires.

-¿La propuesta de la Federación a FIFA fue recién en la conferencia de prensa del último martes?

No, el proyecto de ser sede del próximo Mundial Sub 17 lo hemos trabajado en silencio desde el año pasado. Agradezco al presidente FIFA Gianni Infantino y al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, por confiar en nuestro trabajo y propuesta.



-¿Qué viene ahora para la Federación con esta designación desde FIFA?

Hemos quedado en que vendrán al Perú unos inspectores para ver los estadios y con eso se podrá ir definiendo hasta el presupuesto que se necesitará para organizar el evento. Harán un estudio completo y han prometido que nos van a ayudar.



-¿Le saldrá muy caro el Mundial a Perú? ¿Contarán con el apoyo del Estado?

De ninguna manera, lo del Estado ya habrá tiempo de dialogar. Pero FIFA se ha comprometido a ofrecer el máximo apoyo posible. Este Mundial va a dejar un legado con los estadios que tendremos para el torneo local del 2020.



-¿Se sabe la fecha exacta de esta Copa del Mundo?

Es muy probable que sea en octubre, pero todavía falta confirmar.

¿Y cuántas sedes tendrá la Copa del Mundo Sub 17 Perú 2019?

La FIFA pide un mínimo de 6 sedes, pero en la Federación queremos darle espacio a unas 8 ciudades. Así podemos esforzarnos en tener más estadios de primer nivel.



-Para el Mundial que organizamos en el 2005 se instalaron muchas canchas sintéticas. ¿No repetiremos la historia?

Es imposible que pase eso, porque ahora mismo estamos con esto de las Licencias FIFA, exigiendo estadios con calidad. Las canchas sintéticas no entran en esos estándares. Menos mal que los clubes peruanos ya entendieron eso.



-¿Cuándo van a elegir al técnico de esta Sub 17?

Dentro de máximo dos semanas. Hay dos propuestas que estamos manejando.



-¿Son Pablo Zegarra y Manuel Barreto los postulantes?

Solo puedo decir que el próximo técnico de Perú en el Mundial Sub 17 será peruano.