Por Marco Quilca León



¿Llegará o no? ¿Tendrá consecuencias el no haber jugado mucho tiempo?, son algunas de las preguntas que nos hacemos sobre Paolo Guerrero. El Comercio se contactó con el ex preparador físico de la selección peruana, Gonzalo Barrerio, quien, desde España, nos atendió amablemente y nos sacó de muchas dudas. Además, habló de su paso por la 'Bicolor'.

— Profesor, buenos días. ¿Qué tanto le puede afectar a Paolo Guerrero haber estado mucho tiempo sin jugar?

​Obviamente que la falta de continuidad le afecta a cualquier jugador. No es lo mismo entrenar físicamente que competir. Pero, conozco muy bien a Paolo, sé lo profesional que es y confío en que llegará bien físicamente al debut en el Mundial.

—Perú jugará dos amistosos previos al debut en el Mundial, ¿Paolo Guerrero debe ser titular o ir de a pocos?

Debe jugar. Quizás el domingo entrar en el segundo tiempo, pero el otro amistoso sí debe ser titular para que sume minutos y se comprenda con sus compañeros. Como te dije, sé de su profesionalismo.

—Incluso, entrenó por su cuenta durante su castigo.

Y eso le ayudará mucho para no sufrir las consecuencias de un partido de nivel mundial. De todos modos, hay que tener claro que no es lo mismo jugar que entrenar.

— ¿Paolo Guerrero tendría que hacer trabajos específicos para ponerse a la par de sus compañeros?

Eso lo ve el cuerpo técnico actual, pero como opinión personal creo que deberían poner énfasis en trabajos tácticos por lo mismo que estuvo mucho tiempo sin jugar y sin tener ese ritmo futbolístico que necesitan los jugadores para estar bien.

— ¿Cómo es Paolo Guerrero en lo profesional y físico?

Es un ejemplo a seguir. Siempre demostró su entrega por la selección. Logró la capitanía por eso mismo y ahora jugará una Copa del Mundo representando a su país. Es un premio a su trabajo, no solo de ahora, sino desde que fue dirigido por nosotros. Es un muchacho maravilloso.

—No mereció el castigo.

​Era una injusticia para él todo lo que estaba viviendo. Gracias a Dios todo salió bien para él y para el Perú. Si hay alguien que se merecía estar y disputar un torneo de tal magnitud, ese es Paolo Guerrero.

— Metiéndonos un poco al tema de la selección peruana. De los jugadores que usted tuvo a su cargo, ¿Quién es el que más ha evolucionado?

Varios, pero uno en específico sería Christian Ramos. Fue un muchacho que inició con nosotros y ahora lo ves bien consolidado. También Yoshimar Yotún y Edison Flores. Son jugadores que en aquel momento eran desconocidos a nivel de selección y que hoy son una base fundamental para el proceso del seleccionado.

— También está Paolo Guerrero

Claro como te dije, Paolo es un jugador que se ha mantenido en la selección, ha logrado la capitanía y guiar a Perú hacia un Mundial. Yo creo que eso es rescatable.



— ¿Por qué cree que la selección peruana llegó a este Mundial y no al anterior?

Porque es fútbol. A nosotros nos faltó sumar más puntos. Pero, eso sí, creo que nosotros logramos muchas cosas e hicimos un gran avance en el fútbol peruano.



— ¿Cómo cuáles?

Cuando llegamos, allá por el 2010, La Videna no tenía absolutamente nada. Tuvimos que mandar a comprar muchas cosas de tecnología para mejorar. Creo que nosotros dimos el puntapié inicial para profesionalizar el fútbol peruano y dimos oportunidad a una gran cantidad de jugadores que hoy ya maduraron.

— ¿Cómo es el entrenamiento físico en las selecciones?

El tema físico en los seleccionados es relativo porque nosotros (los preparadores físicos) no tenemos mucho tiempo para trabajar con los jugadores. Ellos ya vienen trabajados desde sus respectivos clubes. Por eso, yo hice comprar en La Videna mucha tecnología para la evaluación. Lo que nosotros hacía era: recibir al jugador, evaluarlo y empezar a trabajar teniendo eso como punto de partida. Es muy difícil trabajar en la selección desde el punto de vista físico porque no tienes mucho tiempo por lo general. Lo que más se hace es un trabajo regenerativo y táctico.



— ¿A Perú se le da mucho los torneos cortos no?

Sí, eso también se debe al trabajo. Para la Copa América 2011 en la que quedamos terceros, tuvimos buen tiempo para trabajar con los convocados. Y eso nos ayudó muchísimo para que lleguen a punto. Esa Copa América fue muy emotiva y productiva.



— ¿Por qué?

Emotiva por lo que se vivió y productiva porque creo que ahí se empezaron a fundar las bases de nuevo para los Paolo Guerrero, los Ramos, los Yotún, todos esos jugadores empezaron a darse cuenta que era cuestión de “ponerse las pilas” y lograr lo que hoy se logró.



— Perú jugará un Mundial, un torneo corto

Y, esperemos que le vaya bien. Es un torneo corto si llegas bien, si llegas en tu mejor potencial. Bueno, es como el boxeador que das un golpe certero y ganas la pelea. Creo que en un Mundial, si te encuentras en un momento bueno, puedes dar la sorpresa. Creo que Perú justamente tiene la gran oportunidad de dar un buen espectáculo.



— ¿Es cierto que al jugador peruano no le gusta entrenar o ser exigido?

En mi experiencia en el fútbol peruano y con la selección, desmiento totalmente eso. Los jugadores, desde el momento que contamos con ellos, se entregaron al 100%. Hicimos incluso una preparación muy buena en Cusco para el partido con Bolivia por las Eliminatorias, no sé si te acuerdas.



— El 1-1 en La Paz, con el golazo de Mariño

Claro. Ese día merecimos ganar. Tuvimos con siete chances de gol, pero como es fútbol, el partido terminó empatado. Fue un partido que el Perú mereció el triunfo.



—Una última, profesor, ¿Qué mensaje le darías a la selección peruana previo a a disputar un Mundial tras 36 años?

En particular, estoy muy feliz. Cuando clasificó, lo celebré como un peruano más. Espero que lo disfruten y el fútbol peruano siga avanzando.