Gino Bonatti, la voz que intentará hacernos vibrar en el Perú vs. Croacia

Mañana Perú saltará a la cancha para enfrentar a Croacia y, más allá de los once jugadores, la atención de la afición también estará puesta sobre la voz de Gino Bonatti, encargado de narrar el primer partido de la Blanquirroja desde la muerte del querido Daniel Peredo. “A Dani lo admiré toda mi vida, he tenido la suerte de poder trabajar con él, pero no quisiera ahondar más en el tema”, nos dice.

—Pero es innegable la expectativa que hay en torno a esto.

Claro, lo he sentido en las redes sociales. Es la primera vez que veo tanto interés por quien va a narrar un partido. Pero lo entiendo, es por lo que hizo Dani. Es un gran reto, en todo caso un sueño hecho realidad.

“Al narrar soy más tribunero que analítico”

—¿Cómo te preparas para este reto?

Empapándome de la noticia, lo principal es el partido, el tema del relator es secundario. Desayuno, almuerzo y ceno Perú. El equipo que está allá me envía información, también estoy investigando de Croacia, de Islandia, cómo juegan, cómo se paran, incluso curiosidades que tiene cada país.

