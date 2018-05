Paolo Guerrero jugará en Rusia 2018 con la selección peruana. Esta mañana, el Tribunal Federal Suizo decidió suspender la sanción de 14 meses del TAS y habilitar al delantero para que pueda disputar el Mundial.

Luego de que se conociera la noticia, Paolo Guerrero tuvo emocionantes palabras de agradecimiento. A través de su cuenta de Facebook, el atacante de Perú compartió un extenso mensaje lleno de felicidad, unión y agradecimiento.

"El Tribunal Federal Suizo ha dejado en suspenso la injusta sanción impuesta en mi contra y en consecuencia me ha habilitado para integrarme a mi Selección y participar en el Mundial de Rusia, como su capitán", así inició Guerrero el texto en Facebook.

Luego agrega: "Como creyente que soy, agradezco en primer lugar a Dios en quien siempre he creído y el apoyo invalorable de mi familia. Por supuesto, debo señalar que esto no hubiera sido posible de lograr sin el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol y en particular de su presidente el Sr. Edwin Oviedo, quien permaneció a mi lado, en Suiza, cada uno de los días transcurridos hasta obtener este resultado favorable. Igualmente invalorable ha sido el apoyo de cada uno de mis compañeros en la Selección. Por supuesto, también, mi gratitud eterna a mi país, a los millones de compatriotas que se han unido a mi, de miles de maneras diferentes, con un común denominador: el cariño desbordado".

A continuación el mensaje completo de Paolo Guerrero en Facebook: