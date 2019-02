Gareca sobre Oviedo: "Hoy por hoy es inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario"

Todavía con la sonrisa por volver a disputar un Mundial luego de 36 años, apareció el caso Edwin Oviedo que golpeó el ámbito futbolístico, en especial a la selección peruana liderada por Ricardo Gareca.

En medio de la complicada situación de Oviedo, ex presidente de la FPF, Gareca firmó su renovación al frente de Perú. Ese hecho y posteriores declaraciones sobre el caso del dirigente, le generaron una serie de críticas al 'Tigre', quien conversó con El Comercio e intentó aclarar el tema.

-¿Sus declaraciones sobre Edwin Oviedo fueron más por lealtad?



Edwin Oviedo tuvo una gestión brillante como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué más le puedo decir? No puedo juzgar a alguien que desconozco en su faceta personal o empresarial. Solo puedo hablar del tema dirigencial, su gestión fue muy buena. Hubo que gestionar tres puntos en el TAS y lo gestionó; logró que Paolo vaya al Mundial, hubo que gestionar un charter y lo hizo. No te olvides que hubo que cambiar un árbitro en Argentina y peleó eso. Todo lo que tiene que ver Edwin Oviedo en su gestión, fue muy bueno y con un resultado. La lealtad mía va en ese sentido, inclusive hoy por hoy es inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario.

-¿Le molestó que usen su imagen para defenderlo en su hora más crítica?



Yo mismo me encargué de desmentirlo. Solo visité a la persona, yo no soy quién para juzgar a nadie. Hasta el momento no hay una culpabilidad, eso viene con una sentencia. Y el antecedente es Manuel Burga, que estuvo casi dos años preso y era inocente. Uno puede criticar las gestiones, pero otra cosa es meter preso a una persona que después es declarada inocente. ¿Cómo se le devuelve el tiempo a las personas?