Hoy que las estampitas de Pedro Gallese explotan en las redes sociales y no se discute su dimensión histórica (incluso encima de Rafael Asca o el ‘Loco’ Quiroga), no olvidemos que así como sacó cuatro pelotas de gol en Ciudad del Este, otras cuatro dieron en los palos. Y esa suerte, amigas y amigos, no siempre la vamos a tener.

LEE: López, Cartagena, Corzo y Polo: la importancia de los actores de reparto El “Ya nos tocaba” repetido por estas horas es un recurso propio de un país acostumbrado a culpar de sus decepciones futboleras a humores arbitrales o catástrofes climatológicas. Señalar siempre al otro disfraza errores, esconde la pereza de quien cree que para ganar no hace falta trabajar. San Pedrito, el de los guantes mágicos, alguna vez fallará (¿recuerdan la Copa América 2019?) o estará ausente. Entregarle el protagonismo del puntazo conseguido ante los paraguayos solo revela una verdad que, sacando el fraseo patriotero de estos días, duele muchísimo: la selección no está bien. A este Perú le faltan juego, ideas y contundencia. ¿Es posible clasificar con esas carencias? Sí, porque esto es fútbol y las circunstancias que influyen en su desarrollo pueden hacer trizas cualquier previsión cercana a la lógica (como la Argentina que llegó a la final de Italia 90 sin saber cómo). Pero no podemos vivir librados al azar. En estos tiempos hiperprofesionalizados, la gitanería, ese recurso de emergencia que tantas alegrías nos ha dado, tiene menos huecos por donde escurrirse. Jugar sin al menos cinco titulares es dar demasiada ventaja, más aún para un equipo cortito como el nuestro y que ya en la era Gareca sufría la vida para hacer goles. Reynoso replanteó bien para congelar la avalancha paraguaya en el segundo tiempo y, con una dosis de suerte, construir un puntazo que valoraremos más en las siguientes fechas. El resumen, empero, es sombrío. ¡'𝗦𝗔𝗡' 𝗚𝗔𝗟𝗟𝗘𝗦𝗘 𝗟𝗢 𝗛𝗜𝗭𝗢 𝗗𝗘 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢! 🧤🇵🇪



Pedro Gallese volvió a tener un partidazo con Perú, con 𝗦𝗘𝗜𝗦 atajadas claves para que la selección no reciba ningún gol. #LaCasaDeLaSelección#ClasificatoriasXMDeportes pic.twitter.com/lTuUaq2t5Y — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 8, 2023 MIRA: Una nueva baja en la selección: ¿Quién reemplazaría a Advíncula ante Brasil? El ‘Cabezón’ –lo dijimos en este rincón ya– no es mago, es apenas un seleccionador que, como tal, debe recurrir a los jugadores que tiene a mano. ¿Cómo hacerlo sin el desequilibrio que pueden aportar Reyna, Flores o hasta el regordete Cueva? ¿Hasta cuándo podrá aguantar el rigor eliminatorio un crack que pisa los 40 años como Paolo Guerrero? ¿Qué puede hacer frente al previsible bajón de jugadores que empiezan a alejarse de sus mejores brillos como Carrillo o el propio ‘Canchita’? ¿Habrá que lanzar a los leones a Grimaldo, probar de qué está hecho Quispe o pedirle un milagrito a D’Arrigo? Es cierto, la eliminatoria recién empieza, falta mucho, pueden pasar muchas cosas, pero otra vez enfrentamos un reto clasificatorio bajo la sombra del albur. “Ya aparecerá un jugador”, “alguien se destapará como pasó con el ‘Orejas’ y Ruidíaz”, dicen los optimistas. ¿Y si no pasa? La respuesta es el silencio o eso que llamamos fe. No tengo idea cómo acabará esta eliminatoria. Me temo que será más sufrida que cualquiera de las recientes porque empezaremos a pagar caro la falta de recambio generacional. Si, a pesar de todo, llegamos al Mundial, habremos sido testigos de una proeza. Cómo ha sido siempre. ¡La tabla de posiciones de las #EliminatoriasSudamericanas tras la Fecha 1! 🔝



A classificação das #EliminatoriasSulAmericanas após a primeira rodada! ✍️#CreeEnGrande | #AcrediteSempre pic.twitter.com/tKE0y62K5h — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 9, 2023