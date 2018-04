Beto da Silva: "Sé que le gusto como jugador a Ricardo Gareca"

Beto Da Silva es uno de los atacantes que podría integrar la lista de 23 jugadores de la selección peruana para Rusia 2018. Si bien es cierto, Ricardo Gareca ha confesado gustarle mucho el jugador de Argentinos Juniors, el joven atacante no se confía de eso.

“No tengo dudas de que le gusto como jugador. Le ha tocado convocarme como también dejarme afuera. Cada convocatoria yo se la agradezco mucho porque quizás no estoy en mi máximo nivel pero él me conoce y sabe lo que soy capaz de aportar a la selección. Yo sigo en busca de ese nivel para que él no tenga esa duda y esté convencido de que tengo que estar en la selección”, expresó el atacante.

Y agregó: "Desde las Copas Américas ya se ha visto un Perú distinto gracias a él. Es un técnico que ayuda a cada jugador muchísimo, que exige el máximo de todos y el compromiso que tiene el jugador peruano con la selección es muy grande”.

Beto Da Silva analizó a los próximos rivales de Perú en Rusia 2018. “Nosotros no tendremos tantas figuras pero sí un grupo muy fuerte. Jugar contra nosotros va a ser muy complicado para todos. Todos van a ser difíciles, es una Copa del Mundo y tenemos que estar preparados para todo. Contra Dinamarca y Australia van a ser los más difíciles porque no salen confiados, son fuertes físicamente y van a ser duros”, dijo Da Silva.

Paolo Guerrero fue también incluido en la entrevista. El ex Gremio mostró su admiración por el '9', quien está pendiente de la resolución del TAS.

“Dios quiera que pueda estar porque se lo merece, es uno de los que más se lo merece por todo lo que ha hecho en la selección. Para mí llega bien. Es un jugador muy distinto a los demás. Si está mal físicamente todos van a correr para él porque sabemos que si queda frente al arco las va a meter todas”, señaló.