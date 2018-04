El primer programa de FOX Sports Radio Perú tuvo como tema la participación de la selección en Rusia 2018. En el debate apareció la situación de Paolo Guerrero, así como sus posibles reemplazantes. En ese contexto, el nombre de Claudio Pizarro no estuvo ausente.

Mientras algunos defendían el paso de Pizarro por la selección peruana, como Eddie Fleischman y Flavio Maestri, otros aseguraban que ya no era momento del atacante de Colonia, cuestionando su pasado en la Blanquirroja. Hasta que llegó el turno de José Guillermo 'Chemo' del Solar.

"Claudio, para mí, ha tenido buenos momentos en la selección y momentos no tan buenos, pero no solo de Claudio sino del equipo en general", indicó 'Chemo' del Solar.

Y agregó: "No estoy de acuerdo con que no dio la talla. Creo que ha tenido momentos buenos en la selección y no tan buenos, definitivamente. Actualmente, no creo que sea momento para Claudio en la selección".

Como se recuerda, cuando 'Chemo' del Solar fue técnico de la selección peruana, para Sudáfrica 2010, se dio el caso Golf Los Incas, en la que el ex jugador crema decidió separar a un grupo de futbolistas, siendo uno de ellos Claudio Pizarro.