Cristian Benavente sobre su futuro: "Me gustaría jugar en Perú" 

Cristian Benavente es uno de los futbolistas que mantiene la esperanza de jugar el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana. El volante nació en España y casi siempre estuvo lejos del país, a excepción de las veces que fue convocado. Por ello, al jugador del Sporting Charleroi le gustaría, en algún momento continuar su carrera aquí.

"Me gustaría practicar el deporte en Perú. Si dijera un club estaría mintiendo. He tenido algunos contactos con un club de Perú, pero no se dio la oportunidad. Me gustaría jugar en Perú porque quiero vivir allá", indicó Benavente a "Radio Capital".

En otro momento de la entrevista, el ex Real Madrid Castilla se refirió a la posibilidad de disputar el Mundial con la selección peruana, dejando nuevamente en claro su amor por nuestro país.

"Yo adoro al Perú. Es un sentimiento que nació, primero, por mi madre y por mis abuelos que son peruanos. Para mí, sería un orgullo estar en el Mundial. Hay que esperar un par de semanas para saber si es posible. Si tengo que ir, iré con muchos ánimos", añadió Benavente.