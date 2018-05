Defensa de Paolo Guerrero emitió este comunicado como respuesta al fallo del TAS

Paolo Guerrero se quedó sin Mundial luego de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que amplió a 14 meses la suspensión del capitán de la selección peruana.

Durante todo este proceso, que empezó el año pasado cuando Paolo Guerrero no pudo terminar las Eliminatorias con Perú debido a un resultado analítico adverso en el examen antidoping posterior al empate 0-0 contra Argentina, el atacante del Flamengo estuvo representado por Pedro Fida, abogado del estudio "Bichara e Motta Advogados".

A través de su cuenta de Twitter, el estudio publicó un comunicado en el que se pronunció como respuesta de la decisión del TAS, desfavorable para su defendido Paolo Guerrero. A continuación el descargo:

"Hoy el TAS notificó su decisión en el caso de Paolo Guerrero: 14 meses de suspensión, debiéndose sustraer los 6 meses ya cumplidos por el atleta. Guerrero está siendo penalizado y privado del mayor sueño de su carrera y de su país por formalidades y reglas que castigan a inocentes y no contribuyen al deporte justo y al fairplay".

"Hasta el día de hoy fueron tres decisiones inconsistentes, que demuestran la fragilidad del sistema anti-dopaje, sus contradicciones y desproporciones. Se comprobó que Guerrero no utilizó drogas sociales, no tuvo el objetivo de mejorar su desempeño y, aún estando en un ambiente controlado por su federación, estos elementos no bastaron para que fuera considerado inocente".

"Esta injusticia no sólo afecta a la trayectoria victoriosa y la reputación profesional de Guerrero, sino también a la emoción, la confianza y la pasión que el fútbol provoca en los amantes del deporte, entristeciendo al público que rodea los estadios y las nuevas generaciones de atletas que aún sueñan seguir haciendo de él un gran espectáculo".