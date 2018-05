Apenas recibieron la noticia de la decisión del Tribunal Federal Suizo, Paolo Guerrero y Edwin Oviedo se dieron un fuerte abrazo y se dirigieron juntos a la iglesia más cercana a su hotel en Zúrich. Luego de haber orado por unos minutos, el atacante entrenó y se preparó para unirse al plantel en Austria. El presidente de la FPF nos explicó por qué decidió quedarse en Suiza hasta el desenlace final de esta historia con el capitán peruano habilitado para el Mundial.

-¿Está llevando a Paolo Guerrero a la concentración de la selección peruana en Schruns, Suiza?



Sí, yo estoy llevando a Paolo Guerrero a la concentración desde Zúrich hasta Austria. Nuestro trabajo ha terminado al dejar a Paolo dentro de la selección. Lo que toque después ya es decisión del comando técnico.

-¿Cuál fue la primera reacción al enterarse de la decisión del Tribunal Federal Suizo de aceptar la medida cautelar?



Nos fuimos a una iglesia aquí en Zúrich porque fue un momento muy emotivo después de tantas complicaciones en estos diez días. Era importante agradecer a Dios.

-¿Por qué decidió dejarlo todo en Lima y quedarse en Zúrich para acompañar a Guerrero en sus gestiones judiciales?



Lo que Paolo ha hecho por la selección y el país es muy grande, no hay cómo compensarle. ¿Cómo no ser agradecido con él? No podíamos dejarlo solo a nuestro capitán en un momento crítico. Vinimos solo por 2 días, pero asumimos este compromiso con Paolo y decidimos quedarnos hasta el final. Paolo me lo pidió y accedí con todo gusto. Le dije "me quedo contigo Paolo, hasta el final".

-¿Ahora sí nos puede contar algunos detalles más de la reunión que tuvieron con Gianni Infantino en Zúrich?



Hablamos más de una hora. El presidente Infantino nos dijo "ustedes ya se jugaron noventa minutos, ahora les falta jugar sus minutos de descuento". Esos minutos de descuento han sido un desafío que asumimos en Suiza. En estos diez días he aprendido mucho del profesionalismo de Paolo y de su calidad como persona. He aprendido a conocerlo más. Su perseverancia es impresionante cuando asume este tipo desafíos. Por eso no pude estar en la despedida de nuestra selección ante Escocia, pero sabía que estaba cumpliendo una mision y no podía dejar esa misión a medias. Ha sido una experiencia inolvidable acompañar a Paolo.

-¿Ha seguido de cerca cómo Guerrero se ha preparado físicamente en estos días?



Él ha estado entrenando en doble turno porque quería estar preparado para cuando llegara este momento. Ha trabajado con un asistente personal, un amigo de Paolo. Eso nos hizo ver todo su coraje. Guerrero nunca perdió la fe.

-¿Cómo fue la estrategia para la defensa esta vez?



Asumimos dos etapas. La primera era desear jugar el Mundial, no perderse esa oportunidad. Y por eso escribí esa declaración jurada como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y después hemos contado con la colaboración de FIFPro, capitanes de otras selecciones. Ha sido un trabajo en equipo.

-¿Paolo fue desprendido con la selección al aceptar, finalmente, solo la postergación a su castigo y ya no insistir en ser absuelto?



Se ha asumido una estrategia y aparte Paolo entendió perfectamente que había luchado mucho por llegar al Mundial. Hubo algo de desprendimiento de él, es cierto. Ha priorizado a la selección.