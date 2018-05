Alexis Martín-Tamayo, más conocido como MisterChip, llegó al país para brindar una serie de entrevistas. En una de ellas recalcó el trabajo de la selección peruana y el factor que podría ayudarle a destacar en el Mundial Rusia 2018.

"En general lo que ha pasado con Perú es que se ha comportado como un bloque. Incluso en el tramo final de las Eliminatorias ni siquiera pudieron contar con Paolo, y aún así han sacado resultados muy complicados en sitios muy difíciles y contra equipos que estaban jugando cosas muy gordas: como por ejemplo Argentina", mencionó Mister Chip.

Además el español detalló el factor que tiene Perú y que le podría ayudar a destacar en el Mundial Rusia 2018.

"En caso de Perú es un bloque y ese tipo de equipos en torneos cortos como una Copa del Mundo funcionan muy bien. Esa es la principal fuerza de la selección peruana", expresó MisterChip.

El estadístico español también respondió sobre qué jugador de la selección peruana le gusta más. MisterChip fue sincero y comentó que Christian Cueva era un jugador que no conocía mucho, pero que lo ha sorprendido bastante.

"A mí me gusta mucho Cueva. Creo que ha hecho una eliminatoria muy buena, sobretodo en el tramo final. Es un jugador, además, que yo no conocía mucho y me ha sorprendido bastante", manifestó.

Sobre el final de la conferencia, MisterChip expresó cuál fue, a su entender, el partido bisagra de la selección peruana en las Eliminatorias.

"Yo creo que el partido que marca el devenir de Perú en las Eliminatorias es la victoria en Paraguay. Eso fue como romper un muro a partir de ese momento. Y si consiguió, insisto, fue a base de fe, a base de decir que no nos podemos quedar afuera otra vez este año", dijo MisterChip.

MisterChip llegó a Lima la tarde del lunes y es una figura destacada en las redes sociales. El español acumula más de dos millones de seguidores en Twitter.