Ricardo Gareca sobre renovación: "No hay negociaciones con la selección peruana"

Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa sobre su continuidad al frente de la selección peruana. Sus declaraciones tuvieron lugar en el auditorio principal de la Videna, y se pronunció sin rodeos sobre la principal duda que persiguió por varios días a la mayoría de hinchas de la Blanquirroja.

"Negociaciones no hay porque pedí tiempo. Eso se le informó al presidente de la Federación (Oviedo). Sí hubo una reunión con mi abogado. Hay una relación excelente con la Federación. Necesito tiempo para pensar. No voy a tomar una decisión hasta que no tenga un descanso necesario", manifestó Ricardo Gareca.

"En este momento soy un técnico libre con todo el poder de decisión de nuestra parte como comando técnico. El tiempo no es algo que lo tomo por la selección peruana. Es mi vida y me tomo la posibilidad de pensar. Siempre le he pedido a las instituciones que tomarme mi tiempo", agregó.

"Hay una intención de la Federación Peruana de continuidad pero no hay gestión. He tomado la decisión de descansar. No hubo oferta económica. No tengo contrato y tengo la posibilidad de escuchar a quién sea. No tengo responsabilidad con nadie. Se venció mi vínculo", remarcó el 'Tigre'.