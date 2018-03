Perú y su similitud con Colombia. ¿ A quién se parece el equipo de Gareca?

En las fecha FIFA previas a Rusia 2018 les elecciones de los rivales en los amistosos se hacen con cierto cálculo. Los técnicos, dicen, suelen buscar contrincantes "que se asemejen" al equipo con el que chocarán en la copa de mundo. Claro, hablan de ciertas características comunes entre equipos, un perfil parecido que los ayude a preparar su Mundial. Recientemente, el técnico de Francia eligió a Colombia porque tiene, en su opinión, similitudes a Perú, su rival en junio próximo.

Todo esto lleva a varias preguntas, pero una central: ¿a quién se parece realmente el Perú de Gareca?

Respondamos en tres puntos:

Técnica

Sin llegar a ser un equipo lleno de lujos como la versión del 81, Perú tiene un equipo con jugadores tocadores, muy hábiles en el uno contra uno y en el pase largo. Salvo Ramos, todos sus jugadores de campo son técnicamente muy dotados. Es, desde ese punto de vista, un cuadro atractivo que no divide la pelota sino que la trata de sacar limpia desde el fondo. De sus pares sudamericanos es más parecido a Colombia que a Uruguay, por ejemplo. Los celestes son fuertes en las áreas y saltean el mediocampo. Los colombianos trabajan más la elaboración. Como Perú.

Táctica

La simpleza define a Gareca en sus frases y en sus alineaciones. Juega con cuatro defensas, dos volantes interiores, tres llegadores ofensivos y un punta. Todo en zona. Todo con juego asociado. No tan físico como Ecuador sino más cadenciosos como... Colombia. El acento de sus laterales es muy ofensivo, sobre todo cuando está Advincula y no Corzo. También es clave el perfil del segundo volante interior, generalmente Yotún. No es un perro de presa que te apunta al tobillo. No. Hablamos casi de un 10 encubierto. Como Aguilar en Colombia. Él es quien da el primer pase peligroso del equipo en ataque.

Experiencia

Si Advincula le gana la pulseada a Corzo, todo el equipo peruano titular jugará en el extranjero. Muchos en ligas mexicanas, otros en ligas brasileñas y algunos en Europa, aunque no en ligas de primer nivel, como es el caso de Edison Flores en Dinamarca y Jefferson Farfan en Rusia. En ese sentido, Perú carece de un jugador que destaque como estrella en una gran liga. No es como Colombia, que sí tiene tops como James en Bayern, Cuadrado en Juve o Mina en Barza. Ni detenerse en Falcao en Mónaco. La edad promedio es de menos de 25, con dos picos de gran experiencia en las áreas: Alberto Rodriguez, de 33, y Paolo Guerrero, de 34. El de Gareca es un equipo recorrido pero tampoco el oficio es su principal virtud.

En resumen, Perú no se parece a Argentina, que tiene más estrellas y otro sistema, tampoco a Uruguay, que tácticamente se para muy diferente y mucho menos a Ecuador que más físico que técnico. Su mayor cercanía en el perfil está con Colombia. Son casi equipos espejos. Cuadros zonales, tocadores y con referencias claras. Arias y Fabbra se parecen a Corzo y Trauco. Sánchez es el ancla del medio como Tapia lo es de Perú. Y el tridente detrás del '9' lo tienen parecido: Cuadrado-Cardona-James por un lado, Farfán-Cueva-Flores por el otro. Arriba, si ellos tienen a Falcao, nosotros -Dios quiera-responderemos con Paolo.

En otras palabras el técnico de Francia tenía razón.