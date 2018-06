Luego de la derrota por 1-0 ante Francia, la selección peruana buscará una victoria en su último partido en el Mundial Rusia 2018 ante Australia.

Perú, además, buscará anotar un gol, ya que en sus dos partidos previos (ante los galos y la selección de Dinamarca) no logró conseguir un tanto pese a las ocasiones que tuvo.

La Blanquirroja se enfrentará a los 'Socceroos' el próximo martes 26 a las 9:00 a.m. (hora peruana) por el Grupo C del Mundial Rusia 2018.

En la otra esquina, los 'Socceroos', que empataron 1-1 con Dinamarca en la segunda jornada del Grupo C de Rusia 2018, buscarán una victoria que los mantenga con opciones de clasificar a octavos de final.



Dinamarca se adelantó en el minuto 7, con un gol de Eriksen tras un pase de Jorgensen dentro del área. Australia empató al 38, después de que el árbitro recurriese a las imágenes de vídeo para comprobar una mano de Yurary Poulsen dentro del área.



Tras el descanso, fue mejor Australia, pero no encontró el rematador oportuno. Los daneses confirmaron que, por el momento, no les respalda más que la magnífica racha de diecisiete encuentros sin derrota, que puede no ser suficiente para entrar en octavos.



Perú vs. Australia: horarios en el mundo



PAÍS HORA CANAL Perú 9:00 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú Colombia 9:00 a.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports Argentina 11:00 a.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports México 9:00 a.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca España 4:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad Brasil 11:00 a.m. Globo, SporTV y Fox Sports Uruguay 11:00 a.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A. Chile 11:00 a.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports Costa Rica 8:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar Ecuador 9:00 a.m. RTS, DirecTV Sports Estados Unidos (Nueva York) 10:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo Estados Unidos (Miami) 10:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Dinamarca tuvo contra las cuerdas a Australia, con 20 minutos intensos en los que se adelantó y creó ocasiones, pero luego, pareció dormitar, entregó el centro del campo a los "socceroos" y llegó al descanso con el marcador igualado.



Los australianos Aaron Mooy, Tom Rogic, Arzani y Leckie pusieron en apuros al arquero Schmeichel ante un equipo danés cada vez más nervioso, que llegará a la última jornada con cuatro puntos, pero sin apenas juego.