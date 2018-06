Perú vs. Australia: Tim Cahill puede quedar fuera del partido ante la selección

Tim Cahill podría sentirse "frustrado" por no jugar en Rusia 2018, ya que no hay garantías de que el héroe de Australia salte a la cancha en el choque contra Perú en el cierre del Grupo C.

Bert van Marwijk, entrenador de Australia, no tuvo en cuenta a Tim Cahill en los partidos contra Francia y Dinamarca, a pesar de las dificultades del equipo frente al arco rival.

Aficionados y medios de Australia han criticado la falta de minutos de Tim Cahill, de 38 años, quien ha anotado cinco de sus 50 goles internacionales en tres Copas Mundiales previas pero apenas ha jugado en los últimos seis meses.

"Tenemos tres delanteros que intentan competir al mismo tiempo para estar en este próximo partido", dijo Mark Milligan a periodistas en la concentración de los "Socceroos" en Kazán.

"Aunque estoy seguro de que está frustrado por no haber tenido una oportunidad, la ayuda que le da a la los jugadores a su alrededor, incluyendo la charla de hoy antes del entrenamiento, es increíble", agregó.

Después del empate 1-1 del jueves contra Dinamarca, Australia necesita vencer al eliminado Perú en Sochi y esperar que Francia derrote a los daneses para tener la oportunidad de llegar a octavos de final de Rusia 2018.

Por su parte, Milligan, quien juega su cuarta Copa Mundial como defensor central, dijo que los "Socceroos" habían tenido demasiado respeto hacia Dinamarca al principio del encuentro en Samara y necesitan mostrar más confianza contra Perú.

"Creo que tenemos que entrar en el partido con un poco más de confianza en lo que podemos hacer", dijo el jugador de 32 años que ha sido titular con Australia durante Rusia 2018