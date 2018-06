Perú vs. Dinamarca: Christian Cueva y su reflexión tras penal errado | Rusia 2018

Perú perdió 1-0 contra Dinamarca, en su debut en el Grupo C del Mundial Rusia 2018. Uno de los protagonistas fue Christian Cueva, quien sobre el final del primer tiempo, cuando el partido iba igualado 0-0, tuvo la chance de marcar pero erró un penal. Luego del cotejo, el volante habló acerca de la acción.

"Triste porque tuvimos las oportunidades para ponernos 1-0 conmigo en el penal. Un poco triste por eso porque fue una responsabilidad muy grande. La asumí y ahora solo me queda trabajar el doble", afirmó Christian Cueva en la zona mixta del estadio.

Y agregó: "Estoy agradecido con las personas que me apoyan. Las personas que me critican también, ya que me sirve para darme cuenta de muchas cosas. Lo importante es que tengo el respaldo de mis compañeros, el cuerpo técnico y de mi familia".

Luego, Christian Cueva explicó lo que pasó en el penal. El jugador de Sao Paulo indicó que disparó la falta hacia el lugar que siempre elige en este tipo de situaciones.

"Normalmente le pego a ese lado. Vi al arquero que se tiró al otro lado. Quise pegarle al lado al que yo siempre le pego en los penales. Quizás le pegué muy abajo. Pero bueno, erré y solo queda corregirlo. salí al segundo tiempo con la misma mentalidad que la del primero: ganar el partido. Solo me queda levantar la cabeza y seguir", finalizó el volante de la selección peruana.