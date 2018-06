Perú vs. Dinamarca: Cueva falló penal en Rusia 2018 tras uso del VAR Sobre el final del primer tiempo del Perú vs. Dinamarca, por el Grupo C del Mundial Rusia 2018, Christian Cueva erró un penal que se cobró el uso del VAR

Christian Cueva falló un penal en el Perú vs. Dinamarca. (Foto: AP) (Foto: AP)