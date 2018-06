Perú vs. Dinamarca: la selección debuta en el Mundial Rusia 2018 Perú y Dinamarca se enfrentarán este sábado (1:00 a.m. EN VIVO ONLINE por DirecTV / Latina / TV Perú), por la primera fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018

Perú vs. Dinamarca: selección debutará este sábado en el Mundial Rusia 2018. (Foto: EFE) (Foto: EFE)