Perú vs. Dinamarca: el probable 11 titular de los europeos, según la prensa de ese país | FOTOS Dinamarca debutará ante Perú este sábado 12 de junio, en el inicio del Grupo C del Mundial Rusia 2018. Según los medios del país escandinavo, el once del primer rival de la selección está definido

- / - Arquero: Kasper Schmeichel / Leicester City - Premier League. (Foto: AFP) - / - Lateral derecho: Henrik Dalsgaard / Brentford FC - League Championship. (Foto: AFP) - / - Defensa central: Simon Kjær / Sevilla - Liga Española. (Foto: AFP) - / - Defensa central: Andreas Christensen / Chelsea - Premier League. (Foto: AFP) - / - Lateral izquierdo: Jens Stryger Larsen / Udinese - Serie A. (Foto: AFP) - / - Mediocampista central: William Kvist / FC Copenhague - Superliga danesa. (Foto: Reuters) - / - Mediocampista central: Thomas Delaney / Werder Bremen - Bundesliga. (Foto: AFP) - / - Mediocampista ofensivo: Christian Eriksen / Tottenham Hotspur - Premier League. (Foto: AFP) - / - Extremo derecho: Yussuf Poulsen / RB Leipzig - Bundesliga. (Foto: AFP) - / - Centro delantero: Nicolai Jørgensen / Feyenoord -Eredivisie. (Foto: Reuters) - / - Extremo izquierdo: Pione Sisto / Celta de Vigo - Liga Española. (Foto: AFP) - / -