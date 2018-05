Escocia, un rival ilusionado que inicia un nuevo proceso ante Perú | INFORME

Escocia decidió medirse contra Perú en un partido amistoso para empezar a formar un nuevo equipo con miras a la Copa del Mundo 2022, la cual se realizará en Qatar.

Jugar ante Perú le permitirá a Escocia encontrar un nivel ideal con un equipo completamente nuevo, cuyo plantel está plagado de jóvenes con potencial que aspiran a ir a un Mundial.

En las Eliminatorias para Rusia 2018, Escocia se ubicó en el Grupo F junto a Inglaterra, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania y Malta. Su aventura culminó sin acceder a algún cupo mundialista.

Se posicionó en la tercera casilla con 18 unidades igualando con Eslovaquia, pero quedó lejos de Inglaterra, que se afianzó en el primer lugar con 23 puntos.

Escocia quedó en la tercera plaza de su grupo; mientras que Inglaterra llegó al primer lugar, que le permitió un cupo al Mundial. (Foto: AP)

A pesar de haber realizado una campaña positiva, gran parte de la nación escocesa vio el proceso como un fracaso más. Por ello, se decidió comenzar de cero con nuevo entrenador y futbolistas jóvenes. Los experimentados -con el paso de los meses- fueron dando un paso al costado.

Alex McLeish fue designado como técnico de Escocia. Es un viejo conocido ya que hace una década asumió las riendas del plantel. Ante Perú tendrá una prueba de fuego por ser un oponente que irá al Mundial. Y sobre todo porque alineará a un conjunto extremadamente inexperto. Así lo revalida Chris McLaughlin, periodista de la BBC Scotland.

"Escocia está lejos de ser un equipo completo. Los jugadores claves han quedado atrás y casi la mitad del equipo no tiene experiencia internacional. El entrenador sigue siendo optimista, pero estaría muy sorprendido si no estuviera preocupado" afirmó McLaughlin en diálogo con DT El Comercio.

El nuevo encargado de Escocia ha tenido que recurrir a varios deportistas juveniles que militan en la Scottish Premiership (Primera División) y a ciertos elementos que actúan en divisiones inferiores de Inglaterra. Para Luke Shanley, periodista de la cadena Sky Sports Scotland, esos motivos son más que suficientes para que la balanza se incline a favor de Perú.

"Alex McLeish, que acaba de regresar al trabajo después de 10 años, está tratando de construir un nuevo equipo debido a muchas bajas, lesiones y jugadores en reposo, Escocia viaja a Perú con una mezcla de novatos", explicó.

La nueva sangre de Escocia que espera clasificar a la Copa del Mundo 2022. (Foto: SMS)

La misma postura comparte Andy Devlin, editor de la sección de deportes de The Scottish Sun, que intuye que Escocia podría presentar dos equipos durante los 90 minutos del encuentro a realizarse en el Estadio Nacional.

"Esto será muy experimental para Escocia, que podría jugar con dos equipos distintos. Como tal, es probable que el gerente pruebe diferentes formaciones y sistemas", manifestó.

Scott McTominay, la última esperanza de un país carente de cracks

Durante los últimos años, Escocia no ha tenido en sus filas a una figura rutilante que haya dado qué hablar en el mundo. La historia puede cambiar a partir de la inclusión de un joven mediocampista llamado Scott McTominay.

Descendiente de padre escocés, McTominay nació en Inglaterra y se formó deportivamente en dichos lares. Es más, ha formado parte de todas las divisiones inferiores del Manchester United hasta llegar al primer equipo.

Scott McTominay entrenando para ser parte del equipo de Escocia que se mida ante Perú en el Estadio Nacional. (Foto: SNS)

Su juego vistoso, elegante y directo cautivó a Gareth Southgate, estratega de Inglaterra, quien quiso reclutarlo para que defendiera la divisa de 'Los Tres Leones' y así acudiera a la Copa del Mundo 2018.

Sin embargo, Scott decidió por ignorar los acercamientos de su país natal para jugar por el lugar de origen de su padre y abuelo: Escocia. Y ante Perú, lo más probable es que reafirme su compromiso, el cual lo mostró meses atrás en un amistoso contra Costa Rica.

"McTominay es la última joya, porque durante tanto tiempo Escocia ha necesitado un héroe. Hemos tenido muy pocos jugadores genuinos de clase mundial en los últimos años. Así que las esperanzas son altas para él", expresó con mucha ilusión Chris McLaughlin.

Esta pequeña estrella del United afirmó que no le costó demasiado tomar la determinación de unirse a Escocia. Los lazos familiares y su ascendencia fueron fundamentales para que represente al 'Ejército de Tartán'.

Scott McTominay debutó esta temporada con el Manchester United. En varios partidos mandó a la banca al famoso mediocampista francés Paul Pogba. (Foto: AFP)

"Fue una decisión relativamente simple y fácil para mí porque al crecer mi papá estuvo en cada partido junto con mi madre. Mi papá es escocés y mi abuelo también", dijo con mucha calma en una breve charla con BBC Scotland desde la ciudad peruana de Miraflores, donde concentra la delegación europea con miras al cotejo ante Perú.

Ese compromiso ha sorprendido a muchos escoceses, que esperan ver un buen desempeño del joven de 21 años ante los incas. "Scott McTominay, del Manchester United, ha viajado [rumbo a Lima] y será bueno ver cómo juega", subrayó Shanley de Sky Sports Scotland.

Las mejores jugadas de Scott McTominay en el United, las cuales le abrieron las puertas de Escocia. (Foto: AFP / Video: YouTube)

Teófilo Cubillas, un nombre que causa pavor entre los escoceses

En territorio escocés, el partido contra Perú tendrá pequeños destellos de historia. Ambos equipos chocaron en la fase de grupos del Mundial 1978.

El combinado europeo estaba totalmente seguro que saldría vencedor del encuentro. Es más, el portero de aquel equipo, Alan Rough, confesó hace poco -en una entrevista con "The Herald Scotland"- que todos miraron por encima del hombro a los peruanos.

"Fuimos ingenuos. No sabíamos nada sobre ellos No sabíamos nada de Teófilo Cubillas y el resto de ellos. No eran nombres familiares. Ninguno de ellos había llegado al fútbol de primer mundo", dijo.

Precisamente el nombre del 'Nene' hasta el día de hoy causa pesadillas en los habitantes escoceses más antiguos. Y las nuevas generaciones no son ajenas a ese sufrimiento. Así lo sostiene Chris McLaughlin.

El momento de la ejecución de la falta directa de Cubillas, la cual acabó en un golazo ante Escocia. (Foto: Andina)

"¡El nombre de [Teófilo] Cubillas infunde miedo en los corazones de los fanáticos en Escocia!", indicó con cierto nerviosismo cuando trajo a su mente los goles del otrora '10' de la Blanquirroja. Vale precisar que uno de ellos ha quedado en la historia de los Mundiales por ser un remate de tiro libre inolvidable.

Fue tan dolorosa e increíble la caída de Escocia en el Olímpico de Córdoba que varios integrantes del plantel nunca más volvieron a ser llamados para un partido de carácter internacional. Por eso, para Andy Devlin el juego de mañana es más que un amistoso.

"Soy lo suficientemente mayor para recordar y el técnico, Alex McLeish, también debe acordarse. Como resultado de la derrota de Escocia ante Perú, muchos futbolistas nunca jugaron de nuevo. Se construyó un nuevo equipo y McLeish fue parte de él", enfatizó.

"Ahora será un duelo especial para Escocia, porque saben que es el último juego antes del inicio de una Copa del Mundo", concluyó el redactor jefe del portal The Scottish Sun.