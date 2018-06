Perú vs. Francia: "Por la mínima diferencia" | OPINIÓN

"El pase a octavos de final se perdió ante Dinamarca", es una frase que resuena en la redacción. "El penal de Cueva nos deja afuera", en un análisis más superficial se oye. Lo cierto es que esa jugada puntual no eliminó a la selección peruana de Rusia 2018. La Blanquirroja queda fuera del Mundial por la falta de gol.

Sí. Ese "un gol más va a haber", que acertadamente pronunciaba Daniel Peredo -y que hoy replicó en su columna de The New York Times el periodista Daniel Titinger- nunca llegó. Como tampoco el sábado. En el reestreno mundialista tras 36 años, las gargantas de los hinchas de la Blanquirroja en Rusia, en Lima y en todas las partes del mundo, se quedaron afónicas por la claras opciones pero no por el gol.

Acostumbrados a un Paolo guerrero y anotador, el delantero de la selección peruana se pareció más a ese combativo espartano que discute con el árbitro y carea a los defensas, que a su mejor versión dejando en el piso a Diego Godin en las Eliminatorias. Se notó la falta de ritmo del 'Depredador' debió al resultado analítico adverso. Gareca tenía razón: Paolo no estaba aún para noventa minutos. Mal ubicado y sin ese olfato de goleador en el área. Guerrero se vio más llegando tarde a las jugadas que rematando al arco de Hugo Lloris. Y en la única que tuvo, donde se vio al Paolo modo Eliminatorias, definió con un remate débil y al medio.

La mínima diferencia nos vuelve a golpear. El 1-0 es nuestro verdugo. La falta de gol nuestra condena. Hoy más que nunca, y ante Dinamarca también, quedó claro que Perú elabora, distribuye, juega, defiende y ataca; Pero, no gana.

Lo reconfortante, si es que se puede sentir eso luego de quedar eliminados, es que se tiene una base con la cual trabajar. Jugadores con largo camino y una edad corta. Aquino, Yotún, Advincula, Ramos, Flores, Tapia, serán los llamados a formar parte de la siguiente generación con o sin Gareca. Que a estas alturas es más probable que no continúe en el banco de la selección peruana.