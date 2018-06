Perú vs. Francia: ¿qué racha debe cortar la selección contra los galos? | DT Responde

Después de perder ante Dinamarca en el debut, Perú buscará su primera victoria en Rusia 2018 frente a Francia este jueves. Además, la selección intentará acabar con una racha negativa en mundiales. Entérate de esta y otras respuestas del torneo a continuación:

¿Qué racha debe cortar Perú ante Francia?



Pasaron 36 años para volver a un Mundial y la selección peruana tiene un reto en cada partido: volver a ganar un encuentro mundialista. La Bicolor lleva siete encuentros sin conocer la victoria en el torneo élite del fútbol. En el 78 se despidió con tres derrotas ante Brasil, Polonia y Argentina en la segunda fase. En el 82 sumó empates ante Camerún e Italia y cayó frente a Polonia, y este año debutó con una caída ante Dinamarca.

¿Qué selección tuvo más remates que su rival y no logró ganar?



Muchos sufrimos las ocasiones de gol que Perú desperdició en el encuentro ante Dinamarca, pero la selección nacional no fue la que más generó opciones de gol y no ganó su partido. Ese mal premio le corresponde a Argentina, que realizó 27 disparos al arco contrario y terminó igualando 1-1 con Islandia. Alemania disparó 26 remates y cayó derrotado ante México ( 1-0 ), mientras que Brasil lo intentó 21 veces en el empate 1-1 ante Suiza. Perú fue el cuarto de esta amarga lista con 17 disparos.

A propósito del deseo de Harry Kane, ¿Inglaterra ha tenido al goleador de un Mundial?



Harry Kane debutó en esta Copa marcando dos tantos para la victoria de Inglaterra sobre Túnez ( 2-1 ). En la previa, el goleador del Tottenham había expresado su deseo de pelear por la Bota de Oro del certamen e incluso bromeó con que Cristiano Ronaldo le puso la tarea más complicada con sus tres goles frente a España. Pues bien, los ingleses ya han tenido a un goleador en una edición mundialista y se trata de Gary Lineker, quien en México 86 marcó 6 tantos en cinco partidos. En total el delantero tiene 10 goles en su historial mundialista, igual que nuestro Teófilo ‘Nene’ Cubillas que fue mediocampista.

¿Quién es el jugador que más faltas recibió en un partido en la historia de los Mundiales?



Los suizos tuvieron un trato especial con Neymar en el empate 1-1 con Brasil. La estrella brasileña recibió 10 faltas de las 19 que cometieron los europeos. Es el mayor número de infracciones que recibe un jugador en un mismo partido desde las 11 faltas que le cometieron al inglés Alan Shearer en Francia 1998 ante Túnez.