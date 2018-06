El sueño mundialista de Perú esperó 36 años y se esfumó en apenas cinco días. La Blanquirroja quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 con la derrota 1-0 ante Francia el jueves, en su segunda presentación del torneo sin anotar goles. Había caído 1-0 el sábado contra Dinamarca.

Kylian Mbappé anotó el gol con el que Francia aseguró su pase a los octavos de final al quedar con el ideal de seis puntos en el Grupo C. Mbappé se convirtió en el jugador francés más joven de la historia en marcar en un Mundial.

Mbappé, de 19 años, aprovechó un rebote un defensor peruano tras un zurdazo cruzado del veterano Olivier Giroud a los 34 minutos en la Arena de Ekaterimburgo, cuyas tribunas estuvieron dominadas por más de 10.000 hinchas peruanos que alentaron a su seleccionado durante los 90 minutos.

Al igual que el debut ante los daneses, Perú pecó por su falta de puntería.

Previo al gol francés, la mejor ocasión fue de Perú, en los pies de su capitán Paolo Guerrero, el máximo artillero en la historia de Perú y que jugó desde el arranque por primera vez en el Mundial.

El delantero, habilitado para disputar el Mundial por orden de una jueza que dejó en suspenso su sanción de 14 meses por dopaje, recibió en el área, le ganó la posición a Samuel Umtiti y definió cruzado de zurda. El arquero francés Hugo Lloris, en su partido número 100 con la selección, salvó el gol con los pies.

Pese a que en la previa se perfilaba como una de las selecciones favoritas por su temible delantera, Francia por ahora tiene más suerte que acierto.

Antes del gol del delantero del PSG, Antoine Griezmann tuvo el primer mano a mano ante el guardameta peruano Pedro Gallese, pero remató afuera. Un minuto después Paul Pogba desenfundó un fortísimo derechazo que salvó otra vez Gallese. En la jugada siguiente, el defensor Raphael Varane cabeceó apenas desviado.

Gallese despejó con los pies otro duelo cara a cara con Griezmann a los 16.

El ingreso de Jefferson Farfán en el complemento le dio mayor intensidad ofensiva al equipo del argentino Ricardo Gareca, que estuvo a tiro del empare con un disparo de larga distancia de Pedro Aquino que dio en el vértice del ángulo.

En el ocaso del partido, Guerrero tuvo un tiro libre ideal pero lo ejecutó débil a las manos del arquero.

Más temprano, Dinamarca y Australia empataron 1-1 por la misma zona.

En la última fecha, el próximo martes, Francia se medirá con Dinamarca, ocupante del segundo puesto del grupo con cuatro unidades. Australia, tercero con un punto, se medirá con Perú.



La selección peruana, de vuelta en un Mundial luego de 36 años, sucumbieron 1-0 ante Dinamarca el sábado. Fue un partido en el que merecieron mejor suerte.

"Seguimos con la espina ahí que nos duele, pero el campeonato es un torneo corto y los lamentos de nada van a servir. Tenemos que levantar los ánimos y hacernos fuertes", dijo el lunes el lateral Miguel Trauco. "Ante Francia tenemos que hacernos fuertes y que este dolor nos sirva de impulso".

Perú se medirá ante Francia este jueves 21 de junio a las 10:00 am. (Hora Peruana) en el Ekaterimburgo Arena por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018.

"Aquí están las mejores selecciones del mundo y nosotros somos una de ellas. Ante Francia tenemos con que para jugar de igual a igual, no debemos minimizarnos, debemos jugarle de igual a igual al que sea", afirmó el delantero Raúl Ruidíaz.

Francia es una de las grandes candidatas al título. Pero Les Bleus se estrenaron en Rusia con un sufrido triunfo de 2-1 ante Australia que dejó dudas, y abre la puerta de la esperanza peruana.

"Eso de decir que son un monstruo no lo vemos”, indicó Trauco. “Todo es mental. Nosotros vimos que Australia les hizo un gran partido a esos monstruos. Nosotros debemos afrontarlo con la mentalidad que se puede. Tenemos que ganar porque sabemos lo que puede pasar si no lo hacemos... No creo que sería una sorpresa si les ganamos, a estas alturas del Mundial todos han crecido y los equipos estamos parejos”.



Ante Dinamarca, Perú tuvo claras oportunidades de gol pero sus delanteros no estuvieron finos. En los entrenamientos de esta semana, el entrenador Ricardo Gareca ha ensayado con diversas formaciones, una de ellas incluye a Ruidíaz haciendo pareja con Paolo Guerrero.



