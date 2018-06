13 horas después de partir desde Moscú, Google Maps me muestra que estoy en Kírov. 13 horas después, mientras aquí son ya las 8 de la noche, veo el mapa y compruebo que debo estar a poco más del 50% del camino. El tren en el que viajo, va hacia Ekaterimburgo, donde mañana la selección peruana de fútbol jugará frente a Francia por el Grupo C del Mundial Rusia 2018.

En estas 13 horas, que -debo confesarlo- se me han pasado rápido, he recorrido casi la mitad de todos los vagones de este tren. En cada vagón pueden entrar 36 personas divididas en 9 compartimientos. Haciendo un cálculo rápido, más de 200 peruanos deben estar viajando en este inacabable medio de transporte, que nos conectará con aquella ciudad que marca el límite entre la Rusia europea y la Rusia asiática (Siberia). Sí, hay franceses también, pero, como en buena parte de Rusia, los peruanos aquí también somos mayoría.

En los trenes encontramos historias, cómo no, salvo que nos encerremos e intentemos dormir 20 o un poco más de horas. Difícil, ¿no? Por ejemplo, 7:30 a.m., hora de Moscú, salí a caminar (hay que estirar un poco las piernas aquí) en busca de algo para desayunar. Varios peruanos ya han tomado el vagón que hace las veces de restaurante, sus espacios: 36 asientos para los que quieran comer o tomar algo. Algunos ya compran cervezas, otros buscan algo para desayunar, en el menú se puede encontrar desde tostadas con queso o jamón, huevos revueltos con tomate, panqueques con yogur y champiñones con cebolla. Hay para escoger.

Fernando es un ingeniero que vive en Australia, no vuelve al Perú hace 9 años, a diferencia de su esposa, que acaba de viajar hacia el Perú con su pequeña hija de 7 años. Seguramente hubiese sido bueno que estén los tres juntos, pero a veces no se puede tener lo que uno quiere. Fernando era un niño que apenas recuerda los partidos que jugamos en el Mundial de 82. "No podía perderme esta cita", me dice. También me cuenta de su largo periplo hacia Moscú, previa escala de 9 horas en Vietnam. Hablamos, mientras jugamos cartas, de cómo debería jugar Perú y de todos los escenarios posibles para avanzar a segunda ronda. Así como él, hay en este tren, varias historias por contar.

Comprando desayuno me topo también con otro señor peruano, que vive hace 30 años en Ottawa, Canadá. Ha venido hasta Rusia para seguir a la selección en su periplo mundialista. Me cuenta que está comprando el desayuno para su hijo, que espera cansado, y con hambre, seguro, el retorno de su progenitor.

El retorno al vagón donde se encuentra mi compartimiento es un poco más de lo mismo: peruanos. Algunos escuchan salsa peruana, otros se paran en los pasillos del tren para observar el paisaje, algunos otros se apoderan de los conectores de corriente para cargar sus equipos: celulares, tablets, cámaras y baterías externas. Unos cuantos franceses descansan en su compartimiento con las puertas abiertas. Como en todo el Mundial, las hinchadas se pueden mezclar, total, somos rivales en la cancha y ya, nunca enemigos. Algunos franceses nos desean buena suerte y comentan que Perú jugó mucho mejor que Dinamarca. Nada que no sepamos ya, modestia aparte.

A la hora de almuerzo, toca volver al restaurante, qué digo restaurante, a la peña (vagón) en la que los peruanos cantan a viva voz "Porque yo creo en ti" de Marco Romero, "Contigo Perú" de Polo Campos, pero interpretada magistralmente por el 'Zambo' Cavero y Óscar Avilés. Uno de los hinchas peruanos posee un parlante portátil y eso es suficiente para armar la fiesta. El personal que atiende en este vagón a los clientes y las meseras lucen sorprendidos ante tan abrumadora energía peruana.

¿Cómo dejar de creer si esta gente aún cree? ¿Cómo dejar de alentar si esta gente aún canta sin parar? A veces pienso que estoy conociendo mucho más a los peruanos aquí lejos, que en el mismo territorio nacional. Tenemos fe.

8:35 p.m en Rusia. El camino continúa, ya estamos cerca a Glazov. Seguimos.