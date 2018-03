Perú vs. Islandia: la fiesta, alegría y color en el Red Bull Arena El escenario de New Jersey tuvo un gran ambiente en el Perú vs. Islandia, que contó con una gran cantidad de hinchas de la Blanquirroja

- / - Los hinchas peruanos abarrotaron el Red Bull Arena. (Foto: FPF) - / - Renato Tapia abrió el marcador a favor de Perú. (Foto: FPF) - / - Islandia le hizo daño a Perú de pelota parada. (Foto: AP) - / - Farfán estuvo bien marcado. (Foto: AP) - / - Los hinchas peruanos en el Red Bull Arena. (Foto: FPF) - / - Los fanáticos de la Blanquirroja pusieron la cuota de color en el Red Bull Arena. (Foto: FPF) - / - Perú fue local en el estadio de New Jersey. (Foto: FPF) - / - Los jugadores de la selección calentando. (Foto: FPF) - / - El grito a todo pulmón de Tapia. (Foto: FPF) - / - La celebración de Tapia. (Foto: FPF) - / - Así formó Perú ante Islandia. (Foto: FPF) - / - Luis Advíncula peleando un balón. (Foto: FPF) - / - Renato Tapia estuvo en el medio junto a Edison Flores. (Foto: FPF) - / - Ruidíaz tuvo pocas opciones ante Islandia. (Foto: FPF) - / - Christian Ramos volvió a ser titular. (Foto: FPF) - / -