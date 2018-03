Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, no viajó a Estados Unidos para estos amistosos FIFA que se disputaron en Estados Unidos. El directivo decidió quedarse en Lima para trabajar el próximo concurso de derechos de medios para las Eliminatorias Qatar 2022. Los ingresos que se podrían percibir por esta gestión serán el soporte para el desarrollo del actual Plan de Menores.

-¿Por qué no acompañó al equipo en Estados Unidos?

Estamos haciendo gestión para el concurso de los Derechos de Medios en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Me hubiera encantado viajar a Estados Unidos, pero tenía estas prioridades a nivel institucional. Ya presentamos las bases públicamente.



-¿Esta vez se hará una oferta de medios multiplataforma? ¿Hasta se va a licitar la posibilidad de transmitir los partidos de Perú vía teléfonos móviles?

Sí, hay derechos de TV por cable, de TV internacional, de señal abierta, radio, patrocinios..



-¿Es casi un hecho entonces que ya no será solo un medio el que obtenga estos derechos?

De todo, estamos trabajando con una empresa americana Octagon Global Media Rights Consulting, para ver de qué manera podemos llegar de manera transparente y que todos puedan competir por producto. Es decir no venderle a un solo medio todos los derechos, queremos darle la oportunidad a todas las empresas y darle un valor real a nuestros derechos de medios.



-¿Es una innovación esto de los teléfonos móviles y la señal cerrada de TV?

Gracias a esta empresa que nos asesora, nos pone en una situación bastante competitiva. Vamos a sacar varios productos a licitación, los tiempos modernos y las nuevas tecnologías exigen eso.



-¿Cuándo sabremos qué medios obtendrán los derechos?

Va a ser un proceso que durará casi dos meses, entre el 20 y 25 de mayo vamos a dar a conocer a los ganadores de los derechos de medios.



-¿Los derechos se venderán al mejor postor o se tendrán otros criterios?

Hay otros criterios también, todo tiene un peso específico. El tema económico obviamente que está, pero dentro del concurso hay otras cosas que también se valoran. En las bases está el detalle de todo lo que estamos buscando de la empresa elegida. Queremos que esa empresa sea solvente, que tenga espalda financiera, etc.



-¿Cuánto aspiran a ganar con este concurso de medios?

Eso es lo importante, hemos hecho una valorización consciente de nuestro producto con la empresa Octagon Global Media Rights Consulting, y nos hemos proyectado a cuadruplicar lo que veníamos recibiendo por estos derechos de medios. Tenemos que ser eficientes y transparentes, y muy ejecutivos con el equipo que tenemos en la Federación Peruana de Fútbol.



-¿A dónde estará destinado este ingreso?

El objetivo es que nuestro Plan de Menores tenga sostenibilidad en el largo plazo, vamos a construir más canchas, como el complejo que vamos a construir en Chaclacayo con seis canchas de fútbol y concentración para nuestras selecciones. Los derechos de medios son los ingresos más grandes que tendremos como Federación, con miras a las Eliminatorias para Qatar 2022. Estamos tratando de hacerlo de la manera más profesional y eficiente posible.