El repechaje ante Nueva Zelanda le mostró un nuevo camino a la selección peruana y a Ricardo Gareca. El argentino tuvo ojo de ‘Tigre’ y vio las dificultades del equipo al no contar con Paolo Guerrero en ofensiva, por la suspensión de la comisión disciplinaria de la FIFA. Se clasificó al Mundial de Rusia 2018 pero, sin duda, no fue fácil la serie contra el equipo del gigante Chris Wood. Gareca, aquella vez, sacó conclusiones muy importantes y las reflejó en los amistosos frente a Croacia e Islandia en Estados Unidos.

Sin Guerrero, en la prueba más decisiva del proceso hacia Rusia, Gareca optó por colocar a Jefferson Farfán de ‘9’ frente a los neozelandeses, con la diferencia de que fue el único atacante en el Westpac Stadium de Wellington; mientras que en la vuelta en Lima, estuvo acompañado por Ruidíaz.

En la ida, el goleador del Lokomotiv de Moscú tuvo una chance clara tras error de la defensa local. Luego, fue absorbido por la zaga neozelandesa, de buena presencia física. “Nueva Zelanda se cerró muy bien, no tuvimos claridad, ellos nos neutralizaron. Jefferson estuvo bien, no le dieron muchas posibilidades”, comentó Gareca luego del 0-0 de la ida. En la vuelta, Farfán señaló el camino de la clasificación al abrir el marcador. Jefferson no brilló pero hizo un buen partido.

Otra vez sin Paolo, la selección mostró otra cara en los amistosos en Miami y Nueva Jersey. Sobre todo ante Croacia. La variante que aplicó Ricardo Gareca al poner a Farfán con Carrillo arriba, y jugando con libertad, fue algo nuevo en Perú. La movilidad de ambos, sumando a Christian Cueva y Edison Flores, derivó en un cuarteto ágil, con toque, juego y velocidad. Esto generó caos en la zona defensiva de la selección de Modric y Rakitic, que no pudo referenciar el ataque peruano.

Además, cada vez que Croacia tuvo la pelota, este cuarteto presionó la salida de la zaga rival. En los inicios de ambos tiempos, se notó aquel trabajo, siendo el 1-0, obra de André Carrillo, una consecuencia del pressing que aplicó Perú a partir de sus hombres de ataque. Frente a Islandia también se buscó pero con Ruidíaz en la delantera y la ‘Culebra’ en la banda derecha. Con el artillero del Monarcas, un atacante más de área, se perdió cierta movilidad, en comparación con los buenos minutos contra los croatas.

Dejando de lado los triunfos, siempre importantes, la selección volvió a mostrar un crecimiento, tal como lo expresó Gareca al terminar la gira por Estados Unidos. Todos confiamos ver a Guerrero con la cinta de capitán el 16 de junio en el Mordovia Arena, pero sigue dependiendo del TAS. Lo importante es que el ‘Tigre’ no se quedó de brazos cruzados y le encontró la vuelta a este gran percance.

“Perú está por encima de los nombres”, declaró hace algunos días el ‘Tigre’ a Radio La Red de su país. A Guerrero lo esperamos con los brazos abiertos y con ansias. Sin embargo, hoy Gareca formó una selección para competir con cualquier rival aun teniendo una baja de la importancia de Paolo. Y eso nos llena de más confianza a poco del Mundial.