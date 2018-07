André Carrillo será por muchos meses más no solo un jugador de fútbol, sino también el grito de gol más esperado. Le anotó a Australia el primer tanto de la selección peruana en una Copa del Mundo después de 36 años y se ubicó como lo más destacado del once de Gareca en Rusia 2018. En la zona mixta de aquel partido ante Francia en Ekaterimbugo, jugadores como Raphael Varane o Paul Pogba elogiaron su desequilibrio por la banda. A pocos días de culminar sus vacaciones, Carrillo dice que prefiere conversar en tiempo presente. Su futuro por ahora solo lo resume en una palabra: Benfica.

— ¿Cuál es la principal lección de Rusia 2018 para ti?



Me llevó una experiencia única. Vamos a hacer todo lo posible para volver a un Mundial y alcanzar un cupo para Qatar 2022. De Rusia hemos regresado con muchas enseñanzas. Ahora tenemos jugadores con mayor jerarquía, con más experiencia y ganas para arrancar el proyecto hacia Qatar.

— ¿Queda la espina de buscar una revancha en el próximo Mundial?



Sí, porque nosotros llegamos al Mundial con el objetivo no solo de participar, sino también queríamos competir. Queríamos llegar lo más lejos posible, lastimosamente no se dio así. Sin embargo, tenemos un equipo joven.

— ¿Es cierto que tuviste una preparación especial para Rusia con entrenador personal y nutricionista?



Cuando estuve en Inglaterra, la Federación Peruana de Fútbol observó que no estaba teniendo mucha continuidad en el Watford y me consiguieron un entrenador personal que viajó hasta allá y trabajamos dos a tres semanas con mucha intensidad. Después me fui a España, continué con la preparación, contraté un nutricionista y tuve otro entrenador personal que me potenció muchísimo. No todo se trabaja en campo, sino también hay un trabajo por fuera.

Perú vs. Australia: André Carrillo anotó el 1-0 con espléndida volea en el Mundial Rusia 2018. (Autor: FIFA / Fuente: FOX Sports 1 / Foto: AFP)

— ¿Dónde has guardado tu premio de “hombre del partido” ante Australia?



Es un premio que guardo con mucho cariño y respeto porque es el Mundial, en unos años se lo voy a poder mostrar a mis hijos. Aunque no siento que haya jugado mi mejor partido ante Australia, más allá de que pude anotar ese gol.

— ¿Cuál fue tu mejor partido?



A mí me gustó mucho el partido ante Dinamarca. Controlamos gran parte del partido, pude crear situaciones de gol, lamentablemente no concretamos.

— ¿Sientes que ahora estás más cerca del gol que antes?



Antes creo que tuve algo de mala suerte frente al arco. Son etapas que van pasando, ahora se me está abriendo el arco, tengo que aprovechar eso y creer en mí, en mi remate de larga distancia y seguir cerca del gol.

— ¿Es relativo que un jugador, como te paso a ti, no alterne con

regularidad en su club y luego destaque en una selección?



Lo que pasa es que yo soy un profesional. Por más que no sea tomado en cuenta, tengo que entregarme al máximo, me cuido de la mejor manera, continúo con mis dietas y con el entrenamiento extra. No estaba jugando, pero nunca dejé de tener en mi mente a la selección y que en algún momento podía volver a jugar por mi club.

— ¿Te costó mucho adaptarte a la Liga Premier?



No va por ahí. Lo mío fue netamente cuestión técnica. El nuevo entrenador, que era Javi Gracia, tenía otras opciones. En los primeros seis meses que estuve hice buenos partidos con el equipo, incluso salí como figura en tres o cuatro partidos. No fue un tema mío, sino del entrenador, y me tocó respetarlo.

— ¿Cuál es la liga que más te ilusiona alternar?



Antes de llegar a la Premier, siempre había pensado que un objetivo era llegar allí. Ya jugué un año allí, es una liga linda; pero otra liga que suena muy atractiva es la española. Las ligas de España e Inglaterra son mis favoritas.

— ¿Esos gustos serán los que determinen una elección para tu futuro futbolístico?



Sí, vamos a ver lo que pasa. De momento, tengo contrato con el Benfica y en dos días me tengo que unir a la pretemporada. Estoy enfocado en eso y no en pensar en ofertas. Yo pertenezco al Benfica y voy a trabajar para ganarme un puesto en este club.

— ¿Y esa posibilidad de Arabia?



Siempre se escuchan cosas y uno no puede controlar todo lo que se publica en los medios. Es mejor mantenerse en silencio, mientras no tenga nada firmado con ningún equipo. Tengo contrato con el Benfica y quiero llegar bien a la pretemporada.

— ¿Qué hizo distinto el comando técnico de Ricardo Gareca para llevarnos a un Mundial?



Nos hizo crecer. Fueron claros con nosotros, a mí me dieron mucha confianza. Estoy agradecido con ellos por eso. Analizaron mucho mi juego, el juego del rival. Te facilitaban el trabajo. Siempre se preocuparon en el mínimo detalle. Y además, siempre les gustó nuestro estilo de juego, nos pedían jugar a ras de campo, nunca lanzarla y nos daban confianza para eso. Es un estilo a veces arriesgado, pero nos acomoda más. Ojalá continúen.