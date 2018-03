Durante los últimos partidos preparatorios de la selección peruana a Rusia 2018 aparecieron varios jugadores que terminaron por consolidarse. Otros quedaron en deuda. Y uno estuvo lejos de las convocatorias por lesión.

Se trata de Iván Bulos, quien cerca del cierre de las Eliminatorias sufrió una rotura del ligamento cruzado exterior y quedó totalmente excluido de la selección peruana hasta su recuperación.

La operación fue exitosa y desde ese momento Iván Bulos, delantero del Boavista de Portugal, pensó seriamente en retornar a la selección peruana para luchar por un cupo a Rusia 2018. Sin embargo, el tiempo de mejora era más largo de lo que se creía. Por eso informó -desde ya- que no se ve en la Copa del Mundo.

"Me causa tristeza saber que no voy a poder tener la posibilidad de luchar por un lugar en el grupo y representar a nuestro país en un Mundial. Estos meses vienen siendo muy duros y complicados para mi, ya que enfrentar esta lesión ha sido un desafío que requiere mucho esfuerzo", comunicó Iván Bulos mediante una publicación en Instagram.

"No fue fácil pero tenía la ilusión de poder pelear por un cupo, lamentablemente mi proceso de recuperación me lo impide debido a que tardará más de lo planeado. A pesar de esto, pienso a futuro y en todo lo que me queda por delante en mi carrera", añadió.

Iván Bulos fue requerido en ciertas oportunidades por la selección peruana durante el proceso clasificatorio a Rusia 2018. Hasta el momento no pudo anotar un gol en la era Gareca, pero aun así era considerado por el comando técnico debido a su continuidad en Portugal.