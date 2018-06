Selección peruana y la nota final tras el Mundial Rusia 2018

La selección peruana se despidió del Mundial Rusia 2018 en fase de grupos pero dejando una buena imagen. El equipo de Ricardo Gareca se fue con una victoria por 2-0 ante Australia, en la que marcaron Guerrero y Carrillo, y dos derrotas contra Francia y Dinamarca con el mismo marcador (1-0). Luego de la eliminación, toca poner nota a los 17 futbolistas que tuvieron minutos en el torneo.

Pedro Gallese - 3 partidos (270 minutos) - 7.5



Recibió dos goles y en ninguno de ellos tuvo responsabilidad. Gracias a él nos vamos también con una buena imagen. Evitó que los partidos contra Dinamarca y Francia terminaran con marcadores abultados. A Eriksen le atajó una muy clara, también a Griezmann. No se le recuerda ningún error grosero. Al contrario, fue muy seguro en el arco peruano. Casi nunca deja un rebote suelto. ¿Qué puede mejorar? Sus saques largos con el pie. Algunos no salieron tan bien en esta Copa del Mundo. Pero el puesto lo tiene asegurado. Solo una lesión lo puede sacar del once titular.

Luis Advíncula - 3 partidos (270 minutos) - 8.5



A los periodistas y jugadores de los países que enfrentó les impresionaron las cualidades físicas del lateral derecho. No cabe duda de que es uno de los jugadores más rápidos del mundo. Pero no es solo su velocidad lo que lo hace tan bueno y titular indiscutible en Perú. Advíncula ha aprendido a defender como lo hacen especialistas del estilo de Aldo Corzo. Francia hizo un trabajo inteligente para controlarlo y eso habla de cómo impresionó ante Dinamarca. Ha mejorado en los centros, pero todavía puede hacerlo mejor. Gracias, Luis, por dejar todo en el campo en cada una de esas impresionantes corridas.

Alberto Rodríguez - 2 partidos (136 minutos) - 5.5

​

Ante Dinamarca fue el ‘Mudo’ de siempre. Esa facilidad que tiene para anticipar impresiona a cualquiera. No necesita ser alto para enfrentar delanteros más grandes que él. Contra Francia sufrió. Le tocó bailar con la más fea: Mbappé. Ahí sí que en términos de velocidad y aceleración se vio superado. Fue la única vez que su falta de ritmo –jugó muy poco con Junior este 2018– se dejó ver en la cancha. Hay un pique en el primer tiempo contra los galos que así lo demuestra. Luego se lesionó y no lo vimos más.

Christian Ramos - 3 partidos (270 minutos) - 6.5



Hace dos o tres años nadie lo imaginaba aquí, disputando el Mundial Rusia 2018. Se ha convertido en un baluarte de la defensa peruana. Además, se entiende de maravilla con Rodríguez (o Santamaría). Ante Dinamarca dominó sin problemas a Jorgensen. Contra Giroud sufrió un poco más, pero estuvo bien. Gana por arriba y mete pierna fuerte por abajo. Es alto y rápido. Reacciona siempre a tiempo. Puede salir jugando, como también reventarla para evitar cualquier problema. Nunca hace una de más el defensor del Veracruz de México.

Miguel Trauco - 3 partidos (270 minutos) - 5.5



Tenerlo como lateral izquierdo sirve para que nuestras jugadas empiecen casi siempre por ahí. Es como si un ‘10’ se recostara por esa zona. Con Yotún forman una dupla muy fina para pasar, encontrar los espacios y hacer jugadas verticales. Son los dos que más arriesgan con los pases. En la segunda mitad contra Francia tuvo su mejor momento. Se juntó con Flores para tocar y pasar. Sus envíos largos no han sido tan precisos como en otros partidos, pero mantiene la buena pegada. En defensa todavía sufre un poco. Necesita estar más atento a sus espaldas porque es uno de los jugadores que más suben. Además, le cuesta regresar con velocidad.

Renato Tapia - 2 partidos (150 minutos) - 6.5



No participó tanto en la elaboración de los ataques pero contra Dinamarca estuvo siempre bien parado para cubrir las espaldas de sus compañeros. Impuso su dominio en la mitad de cancha con gran porte y altura. No da una pelota por perdida, mucho más si fue él quien la perdió. Es clave en el orden del equipo cuando estamos mal parados o las líneas no están pegadas. Lo vimos mejor con Aquino que con Yotún ante Australia. Tuvo un golpe en la cabeza que le impidió estar contra Francia. Hubiera sido lindo verlo contra los volantes de primer nivel que alineó Deschamps.

Yoshimar Yotún - 3 partidos (182 minutos) - 6



Es uno de los jugadores más importantes de todo el proceso de Ricardo Gareca. En el Mundial hizo un partidazo contra Dinamarca. Tocando, buscando, arriesgando en los pases a los delanteros y rompiendo líneas. Muy bien también a la hora de recuperar. Contra Francia fue difícil mantener el ritmo de cracks como Kanté y Pogba, pero se esforzó al máximo para perseguirlos. Su deuda queda más para la parte defensiva porque muchas pelotas, como ante Australia, se filtraron por sus espaldas. Yoshimar tiene que seguir probando de lejos, pero con más eficacia. Su remate de larga distancia puede ser una de las armas de la selección cuando no se puede jugando.

Edison Flores - 3 partidos (242 minutos) - 6.5

​

Nunca vamos a olvidar el segundo tiempo que hizo contra Francia. Tampoco la huacha a Poulsen. Hizo un sacrificio enorme en los tres partidos para colaborar en la marca. Hasta en eso se nota la humildad del ‘Orejas’. Le faltó el gol contra Dinamarca, donde contó con dos ocasiones muy claras para poner el 1-0. Técnicamente no fue el jugador que esperábamos porque en muchos pasajes se lo vio impreciso en los pases. De todas formas, su presencia es clave. Sabe de memoria dónde están sus otros compañeros de ataque y en cualquier momento esa pierna zurda puede regalar los momentos más bonitos.

André Carrillo - 3 partidos (259 minutos) - 9.5



La estrella de la selección en Rusia 2018. Hay que estar en el campo de juego para ver las cosas que hace con su pie derecho. O cómo su cuerpo se mueve en forma de serpentina para superar a los defensas rivales. Lo hemos dicho hasta el cansancio: es quimboso, regateador, gambetero. Como quieran llamarle, André es el jugador peruano más peligroso en los uno contra uno. Ni Matuidi pudo con él. Lo han reconocido periodistas, jugadores y comentaristas de todo el mundo. Carrillo, con su gol a Australia, calló a sus críticos. A aquellos que le piden que finalice mejor las jugadas. En ese aspecto ha mejorado, porque dio más de una asistencia de gol –aunque sus compañeros no la metieron–.

Christian Cueva - 3 partidos (262 minutos) - 5.5



El jugador que recibió más indicaciones en los tres partidos fue él. Gareca lo llamaba una y otra vez a la zona técnica. Por los gestos del ‘Tigre’ parece que le pedía movilidad y rapidez en ataque. Por momentos el jugador de Sao Paulo retrasa un poco las jugadas. Tiene esa costumbre de parar la pelota, cuidarla y volver a empezar. Cueva necesita ser, de nuevo, ese enganche vertical, desequilibrante. No ha perdido sus toques mágicos, pero no es suficiente. Puede y debe ser menos intermitente. Erró el penal contra Dinamarca y lo tiene que olvidar rápido. No recuerdo ningún remate al arco, o claro de peligro, de él.

Paolo Guerrero - 3 partidos (208 minutos) - 7.5



Le bastaron 28 minutos contra Dinamarca para generar dos situaciones de gol. Ante Francia no fue su partido. Perdió el mano a mano contra Lloris y la pelota que terminó en gol de Mbappé. Se reivindicó contra Australia con una asistencia magistral y un tanto al mejor estilo del ‘9’ que más goles ha marcado en la historia de la selección. Físicamente está intacto. Mantiene la calidad y solo en ciertos detalles se nota que estuvo seis meses sin jugar. Aplausos para él por todo lo que hizo para llegar a Rusia.

Jefferson Farfán - 2 partidos (129 minutos) - 6.5



Contra Dinamarca jugó un partidazo. Se movió por todo el frente de ataque y confundió a los defensas europeos. Mantiene esa potencia física que ganó cuando se fue al PSV. También le faltó el gol. Contra Francia ingresó los últimos 45 minutos, pero le costó asociarse con Paolo. Una pena que no lo hayamos podido observar con Guerrero desde la alineación oficial. Hace mucho que no los tenemos a ambos en su mejor momento. Y no sabemos si volverá a pasar. Contra Australia no jugó por una lesión en la cabeza. Ahora le toca reposo absoluto.

Raúl Ruidíaz - 2 partidos (13 minutos) - 5



Poco pudo hacer ante Dinamarca y Francia. Entró en momentos complicados y cuando el equipo ya no estaba ordenado en ataque. Ruidíaz entró para acumular gente arriba que pueda ganar una segunda pelota luego de un pelotazo. No le quedó una certera de gol. El definidor que rompió redes en México y ahora se va a Estados Unidos es la gran alternativa en ataque para el futuro. Perú tendrá que decidir si se acostumbra a jugar con él o buscar otro jugador con más características de ‘9’ puro cuando Guerrero y Farfán no estén.



Anderson Santamaría - 2 partidos (134 minutos) - 7.5



Otro al que le tocó ingresar en un momento difícil y ante uno de los favoritos a ganar el Mundial Rusia 2018. Se acomodó rápidamente en la defensa y dio más seguridad ante las embestidas de Griezmann, Giroud y Mbappé. Contra Croacia e Islandia había demostrado que tenía el nivel para ser titular en la selección. Tiene salida limpia porque durante mucho tiempo fue mediocampista. Alto, rápido y concentrado. Contra Australia también fue impasable. Anderson es el reemplazante natural de Rodríguez. Y solo tiene 26 años. Defensa tenemos para rato.

Pedro Aquino - 3 partidos (137 minutos) - 7.5



Debutó en los mundiales contra Dinamarca. Y la rompió. Lo mismo que ante Francia. Siempre bien ubicado, preciso con los servicios, rápido para presionar y recuperar pelotas. Con su actuación nadie extrañó a Tapia y Gareca decidió hacerlo jugar en el segundo tiempo contra Australia. Necesitábamos mejor recuperación y orden en el mediocampo. Y lo conseguimos con él en la cancha. En México ha mejorado bastante su capacidad para jugar y no solo ser un volante de marca. Deja una grata impresión y la sensación de que, de ahora en adelante, puede tener mucho más minutos en el equipo peruano.

Paolo Hurtado - 1 partido (27 minutos) - 5



Tuvo muy poco tiempo en cancha. Solo ingresó contra Australia. Lo hizo como volante por la derecha, cuando parece que su mejor posición es por dentro, detrás del punta. Ya tendrá más oportunidades en la selección peruana.

Wilder Cartagena - 1 partido (11 minutos) - sin puntaje



Difícil darle una valoración cuando solo estuvo 11 minutos contra Australia. De todas formas, un jugador que como volante central puede ser de mucha ayuda en el futuro.