Selección peruana: ¿quiénes podrán ver el entrenamiento de despedida en el Nacional?

Faltan pocos días para que la selección peruana parta hacia Europa y termine de alistarse con miras a Rusia 2018. Por ello, previo al amistoso frente a Escocia del próximo martes, el equipo de Gareca entrenará con la presencia de hinchas.

La práctica de despedida con público tendrá lugar este sábado 26 de mayo en el Estadio Nacional. Sin embargo, el ingreso de los aficionados al recinto para observar a la selección peruana no será gratuito.

"El acceso a la práctica será para aquellos hinchas que cuenten con sus respectivas entradas, las cuales han sido distribuidas por los patrocinadores de la FPF", indicó la Federación a través de un comunicado en redes sociales.

Además, la FPF dio una serie de indicaciones para evitar inconvenientes con los hinchas el día del entrenamiento de la Blanquirroja.

"Es importante mencionar que no se venderán entradas en el Estadio Nacional el día del entrenamiento. El inicio de las actividades con los patrocinadores será a partir de las 8:00 am y las puertas se abrirán desde las 7:00 am, luego de estas actividades se procederá a la práctica programada con nuestra selección", se aclara.

Asimismo, el ente máximo del fútbol peruano señala que "este entrenamiento, organizado por la FPF y sus patrocinadores, busca dar la oportunidad a más peruanos de despedirse de nuestra Selección".