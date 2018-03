Selección peruana y las rachas positivas vigentes más largas

La selección peruana no pierde hace un año. El 23 de marzo del 2017, la blanquirroja consiguió un empate 2-2 ante Venezuela y, desde ese día, no conoce la derrota. Victoria ante Uruguay, empate ante Argentina y triunfo ante Croacia, entre los resultados más destacados de estos once cotejos sin caer.

La selección alemana es el país que tiene la racha más larga vigente. El cuadro de Joachim Löw acumula 22 partidos sin conocer la derrota. La última vez que perdió fue ante Francia, por 2-0, el 7 de julio del 2016 por las semifinales de la Eurocopa.

España es la segunda con la racha de victorias más larga. La selección del entrenador Lopetegui lleva 17 cotejos sin caer. 'La Roja' tropezó ante Croacia por 2-1, en duelo válido por la tercera ronda de la fase de grupos de la última Eurocopa, y desde ese partido no conoce la derrota.