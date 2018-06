Selección peruana: Ricardo Gareca y el camino en busca de su renovación

"Preparados para todo", es el eslogan utilizado por la Federación Peruana de Fútbol durante estos meses de euforia y sueños mundialistas. Esa misma consigna es la que mantendrán en las próximas semanas cuando en la Videna enfrenten un reto decisivo para el futuro del fútbol peruano: la renovación (o no) del profesor Ricardo Gareca.

Edwin Oviedo, presidente de la FPF, en una de las últimas entrevistas que concedió a este Diario, explicó que desde hace varios meses se ha alistado la oferta que le harán en estos días a Gareca. “Nos hemos preparado mucho para cuando llegue este momento y para hacerle la mejor propuesta posible al profesor Gareca”, dijo.

Entre los detalles que tendrá esta oferta podemos adelantar que, a una evidente mejora económica para todo el comando técnico, se sumará mayor participación en el trabajo con los menores, mejora en el sistema y calendario del campeonato local y algunos avances en la infraestructura (complejo deportivo FPF que se instalará en Chaclacayo).

Ya las principales cartas están echadas sobre la mesa. No hay dudas que en la FPF quieren renovarle a Gareca sí o sí. Lo ha dicho Oviedo y lo acaba de repetir en Rusia el director deportivo, Juan Carlos Oblitas. “El convencimiento de Ricardo no pasa por lo económico, tiene que ser un reto deportivo que lo seduzca”, explicó el ‘Ciego’ en Moscú.

La selección peruana llegó anoche a Lima y Gareca tiene planeado viajar a Argentina para pasar unos días de descanso con su familia. Sin embargo, su abogado se encargará de iniciar la ronda de reuniones con Edwin Oviedo e ir delimitando lo que podría ser una propuesta formal.

Con esa información recogida, el ‘Tigre’ dará una respuesta formal. Se había previsto que esto ocurra después de la final mundialista, aunque quizá esto se adelante unos días.

–Pedido colectivo–



En los últimos días que Perú pasó en Rusia, tanto jugadores como directivos (Juan Carlos Oblitas liderando la lista) se acercaron a Gareca para pedirle que se quede. Algo que pesará mucho en la decisión del ‘Tigre’ es lo que opine su familia. Su esposa declaró en Sochi que ellos están de acuerdo en su permanencia en el Perú. Al menos, ya se tiene esa primera señal positiva.

“Mi respuesta será muy rápida. Pero todavía no es el momento”, explicó Gareca en su última conferencia de prensa durante el Mundial 2018. En otras de sus últimas opiniones, Oblitas dijo que en un mundo ideal, el técnico argentino ya habría renovado por cuatro años más. Esa será la propuesta formal: un contrato que cubra todas las Eliminatorias para Qatar 2022.

Si Ricardo Alberto Gareca Nardi acepta quedarse estaríamos ante un hecho sin precedentes en nuestro fútbol. El hombre nacido en Tapiales, provincia de Buenos Aires, sería el primer entrenador que alcanza los siete años con la selección nacional. De momento está a solo cinco partidos de igualar el récord con el buzo bicolor que todavía ostenta Marcos Calderón.

–No estamos solos–



Aún estamos con el Mundial de Rusia 2018 en desarrollo, por eso no queda claro el panorama de ofertas que podría tener Gareca en el corto plazo. Si uno sintoniza programas de televisión de Argentina o Colombia será fácil entender que el ‘Tigre’ no solo arrastra la atención del mundo futbolero peruano. “Si no sigue Sampaoli, Gareca es una gran opción. Sin dudas, en Argentina todos los que estamos metidos en esto lo sabemos”, me comentó el columnista de este Diario Jorge Barraza en la sala de prensa del estadio Luzhniki de Moscú.

Y no solo estamos contando las miradas que arrastra este técnico en selecciones, sino también en clubes. Específicamente de Europa. Su muy buen trabajo con la selección peruana ha traspasado fronteras. Para eso también deben estar preparados en la FPF.

Otro último factor que pesará en la decisión de Ricardo Gareca tiene que ver con su equipo de trabajo. Si su comando técnico y su entorno dirigencial están de acuerdo con seguir aquí, Gareca podrá inclinarse por un “sí”. Y nos estamos refiriendo no solo a Néstor Bonillo (preparador físico), Sergio Santín y Nolberto Solano (asistentes) y Marcelo Márquez (psicólogo), sino también al director deportivo, Juan Carlos Oblitas, y al gerente, Antonio García Pye. La permanencia de todos ellos también juega en este difícil partido.

Oviedo dice que está preparado para todo. Ya estuvimos en un Mundial. Lo que toca ahora es clasificar en las preferencias del entrenador que nos regresó al primer mundo del balompié.