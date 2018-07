Selección peruana: Ricardo Gareca y cinco puntos que aclaran su situación actual

La fiebre del Mundial y en la Federación Peruana de Fútbol trabajan para que Ricardo Gareca siga la mando de la selección. El argentino hace algunos días dio una conferencia de prensa en la que dejó en claro que tras Rusia 2018 es un "técnico libre".

En la FPF quieren que Gareca continúe el proceso con la selección peruana rumbo a Qatar 2022, tal como lo dijo su presidente Edwin Oviedo, quien afirmó que el 'Tigre' "es nuestra prioridad".

Así, hay mucha expectativa por el futuro de Ricardo Gareca. No solo en el Perú, sino también en otros países como Argentina y Colombia, en donde se señala que el ex entrenador de Vélez es candidato para asumir las selecciones de las naciones mencionadas.

En ese contexto, el periodista argentino Pablo Gravellone señaló que conversó con el abogado de Gareca, Mario Cupelli, quien le aclaró el panorama actual del 'Tigre' con los siguientes cinco puntos:

1. La única oferta concreta es de Perú.



2. No tiene oferta de Colombia.



3. Recibió llamados pero no tiene ofertas de clubes.



4. No lo llamó nadie de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).



5. Se tomará un tiempo para resolver su futuro.

De esta manera, y en la línea de lo que afirmó el comunicador de TN y Canal Trece, queda claro que Ricardo Gareca pasará algún tiempo descansando y meditando sobre lo su futuro, tal como lo dijo en la conferencia que brindó antes de dejar el Perú para regresar a Argentina.