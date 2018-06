Marco Quilca León



Metódico, analítico y disciplinado. Así es Ricardo Gareca. El técnico de la selección peruana da cada paso seguro de lo que está haciendo. Escoge los rivales de acuerdo con lo que se viene. Desde la clasificación al Mundial de Rusia 2018, Perú solo ha jugado ante equipos europeos –a excepción de Arabia Saudí–. Y este sábado –ante Suecia en Gotemburgo– no será distinto. ¿El motivo? Medirse con equipos que se parezcan a los que enfrentará Perú en Rusia 2018: Dinamarca, Francia y Australia.

Lo más positivo que tendrá este ensayo es el enfrentamiento a un rival que tiene un similar molde físico y futbolístico en comparación con el once danés.

—Sistema distinto, juego similar—



Suecia se caracteriza por usar un 4-4-2 (en comparación con el 4-3-3 de Dinamarca). Desde la salida de Zlatan Ibrahimovic y la inclusión del nuevo técnico Janne Anderson, los escandinavos han cambiado su forma de jugar. Ya no usan mucho los balones largos al delantero, sino intentan trasladar el balón con toques cortos y asociaciones por el medio. Para ello, necesitan tener siempre a un iluminado Emil Forsberg, quien vendría a ser el Christian Eriksen del equipo. Otra arma en ataque que tiene es el disparo de afuera del área.

Cuando no tienen el balón, los suecos repliegan sus líneas. Prefieren esperar en su propio campo y no ejercer presión alta. Esta cualidad es similar a la del primer rival de Perú en el Mundial.

—El rival más exigente y más parecido—



Después de Croacia, Suecia será el rival más duro al que enfrentará la Bicolor. El cuadro amarillo dejó afuera a Italia de un Mundial luego de 60 años. Además, de los últimos siete partidos, solo tiene dos derrotas.

Al igual que Perú, los suecos regresan a una cita mundialista después de varios años –12 para ser exactos–. Esa no sería la única peculiaridad que una a ambos países. Y es que, con nuevo técnico, los europeos han comenzado una renovación en su plantel. Sin la presencia de lo que era su máxima estrella –‘Ibra’, quien renunció después de la Euro 2016– el técnico Anderson ha logrado un grupo extremadamente trabajador y disciplinado, con cada jugador dando lo mejor por el otro. Sus convocados, en general, son futbolistas que militan en clubes desconocidos. Su actual figura (Forsberg) se desempeña en el RB Leipzig de Alemania.

—Definir el once—



Ricardo Gareca solo tiene 90 minutos para definir el once que jugará el Mundial. La única duda que tiene el ‘Tigre’ está entre André Carrillo y Jefferson Farfán. La ‘Culebra’ llega con cierta ventaja. Con dos goles en cuatro partidos, el jugador del Cardiff siempre ha jugado en la posición de extremo, nunca ha variado. Por su parte, Jeffry –un gol en cuatro partidos– ha ocupado el puesto de Paolo Guerrero. Ahora, con el regreso del ‘9’, Farfán quedaría relegado a jugar en una posición en la que no se desempeña desde hace seis partidos.

Por lo demás, Gareca jugaría con su clásico 4-2-3-1: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco; Renato Tapia y Yoshimar Yotún, André Carrillo (Jefferson Farfán esperando su oportunidad en el banco), Christian Cueva, Edison Flores; Paolo Guerrero. Como analizamos ayer, cada vez más cerca el ‘Tigre’ a un once ideal.

—Paolo necesita minutos—



El regreso de Paolo Guerrero no puede ser mejor. Ni soñado ni imaginado. Tras su doblete ante Arabia Saudí, no cabe duda que el ‘Depredador’ es un jugador imprescindible para Gareca. Pero, 65 minutos no son suficientes para tener el ritmo futbolístico que lo fue perdiendo en el tiempo que estuvo castigado. Por ello, el goleador histórico de la selección –34 tantos– necesita seguir sumando minutos y tendría que ser titular ante Suecia.

—Las últimas variantes—



En el último amistoso, el estratega nacional no usó a cuatro jugadores (sin contar con los arqueros): Raúl Ruidíaz, Wilder Cartagena, Andy Polo y Pedro Aquino. En el duelo ante Suecia, el técnico tendrá que ir alineándolos en el transcurso del segundo tiempo para que sumen minutos y sean opción de variantes durante la Copa del Mundo.