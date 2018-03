La selección peruana se mide el viernes 23 de marzo contra su similar de Croacia, puesto 15 de ránking FIFA, en uno de los partidos más atractivos en la preparación al Mundial Rusia 2018. Este equipo europeo está plagado de estrellas mundiales de diferentes ligas importantes y tiene uno de los mejores mediocampos de la actualidad.

Sin duda, los referentes de la selección croata son los centrocampistas Luka Modric del Real Madrid e Ivan Rakitic del Barcelona. Son futbolistas versátiles que pueden rendir a un alto nivel en diferentes posiciones del campo, de la mitad hacia adelante.

Naturalmente, el juego de Croacia se basa en el medio, compuesto por Marcelo Brozovic (Inter de Milán), Modric y Rakitic. El jugador Real Madrid, en este esquema, cumple la función de conducir al equipo. Los demás se ubican detrás, cumpliendo con obligaciones de ataque y defensa.

Por la derecha está el experimentado Mario Mandzukic, pieza clave de la Juventus italiana, un batallador en todo sentido con eficacia goleadora. En otros grandes equipos de Europa, como Bayern Múnich y Atlético de Madrid, se desempeñaba como centro delantero. Cuando lo tuvo bajo sus órdenes, el argentino Diego Simeone siempre destacó su entrega en los entrenamientos y dentro del campo.



En este equipo croata, Mandzukic a veces reemplaza a Nikola Kalinic (Milan) como ‘9’, cediéndole paso a Andrej Kamaric (Hoffenheim) en su habitual banda.



Al costado izquierdo de la ofensiva figura Ivan Perisic (Inter de Milán), quien cuenta con una técnica depurada y gran capacidad de desborde. Este zurdo lanza centro peligrosos y suele sorprender a los guardametas con potentes disparos desde fuera del área.



Quien está a la espera del gol es Kalinic, reciente refuerzo del Milan. Él no solo se fabrica goles, sino que también asiste a sus compañeros y participa activamente del juego. Es un delantero peligroso que no titubea al definir, de cabeza o con el pie, y anticipa a los zagueros.



Estos croatas son de buen pie y rotan el balón de lado a lado con facilidad. Se mueve en bloque, formando interesantes sociedades en distintos sectores. Cuando no logran entrar con pelota al piso, sus laterales (Ivan Perisic y Sime Vrsaljko) envían centros peligrosos al área rival.

