Selección de Brasil: sorpresas en la lista para amistosos

El técnico de la selección de Brasil, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', convocó este lunes a un equipo con sorpresas, como el delantero Willian José (Real Sociedad/ESP) y el centrocampista Anderson Talisca (Besiktas/TUR), para los amistosos ante Alemania y Rusia en los que no podrá contar con Neymar.



'Tite' admitió que faltan algunos de los posibles convocados para el Mundial de Rusia 2018 en la lista de 25 jugadores que divulgó este lunes para los dos últimos amistosos antes de la competición, pero aclaró que su lista aún no es definitiva y que sigue probando a nuevos jugadores que podrá tener en cuenta.



La principal sorpresa en la lista fue la inclusión por primera vez de Willian José entre los delanteros, en el puesto que tradicionalmente pertenece a Neymar, que se recupera de una cirugía en el pie derecho y aún no se sabe cuándo volverá a las canchas.



Anderson Talisca igualmente fue llamado por primera vez por 'Tite' para la 'Canarinha' que el 23 de marzo visitará a Rusia, anfitrión del Mundial, y cuatro días después visitará a Alemania, vigente campeón mundial, uno de los grandes favoritos y al que no se enfrenta desde la histórica derrota por 7-1 en Brasil 2014.

Willian José juega como delantero en la Real Sociedad. (Foto: AFP). AFP



"Quise darle hasta el final oportunidades a todos los atletas. La lista final para el Mundial aún no fue divulgada porque todos aún son evaluados, incluso estos dos", afirmó Tite en rueda de prensa.



"Son dos jugadores que pueden traer un componente diferente para la selección. Willian José ha tenido dos grandes temporadas en España y es un atacante con características diferentes a las de los que hemos convocado. Talisca es un buen jugador con balones aéreos, que tiene un cabeceo importante y que puede darle una nueva opción de ataque al equipo", dijo.



Aclaró que su opción por estos dos jugadores para la última convocatoria antes de anunciar su lista definitiva no significa que haya descartado a otros como Juliano o Lucas Lima, que se quedaron fuera de la lista divulgada este lunes.

Anderson Talisca es una de las figuras del Besiktas. (Foto: AFP). AFP



La lista confirmó que 'Tite' ya cuenta con un grupo de 15 jugadores con boleto confirmado para Rusia y que aún está buscando opciones para posiciones en las laterales y la zaga.



Los laterales Fagner y Filipe Luiz, nuevamente convocados, al parecer ya ganaron cupo pero sus posibles sustitutos aún no han sido definidos.



Entre los zagueros fueron citados Geromel y Rodrigo Caio, y admitió que ambos disputan un puesto en la lista final.



El seleccionador admitió que también pretende aprovechar los dos amistosos para probar al equipo sin Neymar, a quien consideró un jugador "diferenciado" pese a que lo más importante para Brasil es el conjunto y no las individualidades.



"Es un jugador diferente, pero un equipo fuerte se monta independiente de nombres o de un astro mayor. La fuerza de equipo es fundamental. Es importante que formemos un equipo fuerte y eso es independiente de los nombres. El conjunto es más importante", dijo.



Sobre la lesión de Neymar, que lo obligó a someterse a una cirugía que lo dejó alejado de las canchas hasta poco antes del Mundial, aseguró que la principal preocupación es con la salud del jugador. "No se paga el precio de vencer, aunque sea un Mundial, con el sacrificio de la salud de alguien", dijo.



Sus asesores, sin embargo, admitieron que "no hay mal que por bien no venga" y que Neymar se presentará a la selección con una carga de partidos menor y menos agotado.



- Lista de convocados:



Porteros: Alisson (Roma/ITA), Ederson (Manchester City/ING) y Neto (Valencia/ESP).



Laterales: Marcelo (Real Madrid/ESP), Daniel Alves (PSG/FRA), Filipe Luis (Atlético de Madrid/ESP) y Fágner (Corinthians).



Zagueros: Marquinhos (PSG/GFRA), Thiago Silva (PSG/FRA), Miranda (Inter de Milán/ITA), Pedro Geromel (Gremio) y Rodrigo Caio (Sao Paulo).



Centrocampistas: Casemiro (Real Madrid/ESP), Willian (Chelsea/ING), Fernandinho (Manchester City/ING), Fred (Shakhtar Donetsk/UCR), Anderson Talisca (Besiktas/TUR), Paulinho (Barcelona/ESP), Philippe Coutinho (Barcelona/ESP) y Renato Augusto (Beijing Guoan/CHI).



Delanteros: Gabriel Jesús (Manchester City/ING), Roberto Firmino (Liverpool/ING), Douglas Costa (Juventus/ITA), Taison (Shakhtar Donetsk/UCR) y Willian José (Real Sociedad/ESP).