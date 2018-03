Esta es la selección de Francia que jugará los amistosos

El defensa del Atlético de Madrid Lucas Hernandez y el atacante del Sevilla Wissam Ben Yedder figuran en la lista de convocados por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para los dos próximos amistosos de Francia, frente a Colombia el próximo 23 de marzo y ante Rusia, cuatro días después. El combinado europeo se prepara para disputar el Mundial de Rusia 2018, en el que quedó encasillado en Grupo C junto con Perú.

Es la última lista de Deschamps antes de la que comunique a mediados de mayo con los que irán a Rusia 2018 y, en el pasado, el seleccionador francés ha hecho pocos cambios entre los amistosos de marzo y los llamados a las fases finales.

Se trata de la primera convocatoria del futbolista de Lucas Hernandez, de 22 años y que cuenta nueve partidos con las selecciones inferiores de Francia, sobre el que se rumoreaba que podría optar por la selección española, una vez que obtenga la nacionalidad.

"Había rumores, pero está muy contento de jugar con nosotros", dijo Deschamps, que negó que su convocatoria responda al hecho de impedirle jugar con el equipo de Julen Lopetegui.

"Nunca he convocado a ningún futbolista para impedirle ir con otra selección", señaló el técnico, que en esta ocasión no llamó al futbolista del Manchester City Aymeric Laporte, que en un momento también se habló que podía jugar con España.



Deschamps recordó que los amistosos "no bloquean" a un jugador para ir con otra selección, pero afirmó que si está en la lista "es porque puede ser útil" para Francia.



"Puede jugar en varias posiciones y está acostumbrado a la competición internacional, no ha llegado hasta aquí por causalidad. Pensaba que ahora era el momento de que viniera con nosotros", dijo, que prefirió al rojiblanco antes que al jugador del París Saint-Germain Layvin Kurzawa.



En cuanto a Ben Yedder, que a sus 27 años tampoco había acudido nunca a la selección, Deschamps aseguró que es un delantero "diferente" que venía siguiendo desde hace tiempo y afirmó que su eficacia goleadora no ha sido ajena al hecho de que le haya convocado.



"Esos dos goles son la confirmación de todo lo bueno que viene haciendo en las últimas temporadas", indicó el seleccionador, que aseguró que en su haber cuenta con una quincena de goles cada año.



El atacante sevillista aprovecha la ausencia por lesión de algunos habituales de Deschamps, como Coman, Fekir o Lacazette, pero el seleccionador recordó que todos forman parte de los que pueden acudir a Rusia 2018.



"Tiene la capacidad de marcar cuando entra, tiene un perfil diferente, más movilidad y la vivacidad, es extremadamente eficaz. Le seguimos, estaba en la pre-lista, pero para un atacante ser eficaz es un punto muy favorable", indicó.

Deschamps le describió como un atacante "atípico" y lo atribuyó a su formación en el fútbol sala, que le ha dado una forma diferente de controlar el balón.



"Además, tiene el centro de gravedad muy bajo, lo que le otorga otras cualidades. Es muy hábil. Ha saltado a la luz por la clasificación del Sevilla, pero ha metido muchos goles y de calidad. Es inteligente en sus movimientos. Lo vimos en el primer gol de Old Trafford. No es un recién llegado. Tiene calidad en las dos piernas", dijo.



En la lista figura también el barcelonista Ousmane Dembelé, que no acudía a la selección desde hace nueve meses, además de sus compañeros de equipo Lucas Digne y Samuel Umtiti, del madridista Raphael Varane y del atlético Antoine Griezmann.

Sobre Dembelé, Deschams aseguró a que su convocatoria responde a que "recupera su potencial habitual".

"Está mejor, ha encadenado partidos, ha hecho buenas cosas en la selección, aunque al principio fue complicado para él", dijo.



Agregó que su llegada al Barcelona es un punto a su favor, porque deberá gestionar una mayor presión que en Dortmund.



"Dortmund es un grande, pero en Barcelona la exigencia es más elevada, tiene más presión. Pero no ha perdido su calidad", dijo.



- Convocatoria de Francia:



Porteros: Alphonse Areola (París SG/FRA), Hugo Lloris (Tottenham/ING), Steve Mandanda (Marsella/FRA)



Defensas: Lucas Digne (Barcelona/ESP), Lucas Hernandez (Atlético de Madrid/ESP), Presnel Kimpembe (París SG/FRA), Laurent Koscielny (Arsenal/ING), Benjamin Pavard (Stuttgart/ALE), Djibril Sidibé (Mónaco/FRA), Samuel Umtiti (Barcelona/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)



Centrocampistas: N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Thomas Lemar (Mónaco/FRA), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Paul Pogba (Manchester United/ING), Adrien Rabiot (París SG/FRA), Corentin Tolisso (Bayern Múnich/ALE)



Delanteros: Wissam Ben Yedder (Sevilla/ESP), Ousmane Dembelé (Barcelona/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ING), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ING), Kylian Mbappé (París SG/FRA), Florian Thauvin (Marsella/FRA).





