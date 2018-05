Selección peruana: Paolo Hurtado y su opinión sobre jugar como delantero

El sueño de todo jugador es disputar un Mundial. No interesa si no te ponen en tu posición natural. Ese es el caso de Paolo Hurtado. El volante de la selección peruana está tan ilusionado con jugar en Rusia 2018, que no dudó en ofrecerse como '9'.

"No he jugado de '9' anteriormente pero, si el 'profe' me requiere ahí, ya he dicho que jugaré donde él quiera. Estoy preparado para todo y me he esforzado para estar aquí. Todo el campeonato portugués lo he jugado de enganche y me siento cómodo en ese puesto.", señaló Paolo Hurtado.

Además, el autor de uno de los goles de aquella victoria histórica en Quito se refirió al momento que está viviendo con su club, el Vitoria Guimaraes de Portugal.

"Vengo de hacer una buena temporada con mi equipo y me siento feliz por lo que he venido pasando", añadió.

Cabe resaltar que, Paolo Hurtado es uno de los futbolistas que viene con más cuota goleadora. En la presente temporada anotó 15 goles con el Vitoria.