Selección peruana: Solano ‘espiará’ a Dinamarca y Australia

El ex jugador peruano Nolberto Solano, asistente del técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, espiará en Europa a Australia y Dinamarca, rivales junto a Francia en el Grupo C del Mundial de Rusia 2018.

"Ricardo me ha mandado a ver los partidos de Dinamarca y Australia que juegan en Europa", dijo Solano a la radio RPP.

"Lo más importante es traerle un poco de información fresca a Ricardo de lo que son nuestros rivales", indicó el exjugador del Newcastle United de Inglaterra y Boca Juniors, entre otros.



"A él siempre le ha gustado que vayan a ver directamente a nuestros rivales ha sido una temática nuestra de siempre. Una cosa es verlos por televisión y otra en el estadio", sostuvo Solano, de 43 años, quien jugó junto a Diego Armando Maradona cuando militó en Boca en 1997.



Durante la fecha FIFA de este mes, el 22 de marzo Dinamarca recibirá a Panamá en Copenhague y a Chile el 27 en Aalborg.



Por parte, Australia jugará de visita frente a Noruega el 23 de marzo en Oslo y ante Colombia el 27 en Londres.



Perú cumplió este jueves su segundo día de entrenamientos de cara a los partidos amistosos ante Croacia e Islandia del 23 y 27 marzo en Estados Unidos.



"Estos partidos van servir muchísimo. Los jugadores europeos son muy dinámicos y rápidos que no bajan los brazos", destacó Solano.



A las prácticas del jueves se sumaron el defensa Luis Advíncula (Lobos, México) y el delantero Andy Polo (Portland Timbers, EEUU), los primeros legionarios.



El goleador y capitán Paolo Guerrero (Flamengo, Brasil), quien cumple una sanción de la FIFA de seis meses por dopaje, no podrá jugar los dos primeros amistosos, pero podrá estar en los choques contra Escocia, Arabia Saudita y Suecia.



Perú debutará en el Mundial el 16 de junio ante Dinamarca, en Saransk. Luego se verá las caras con Francia el 21 de junio en Ekaterimburgo y cerrará sus duelos en el Grupo C contra Australia el 26 de junio en Sochi.



