Marcelo Bielsa volvió a referirse públicamente a Luis Suárez y descartó cualquier conflicto con el histórico delantero de la Selección de Uruguay, luego de las especulaciones generadas tras las críticas del atacante y la posibilidad de un eventual regreso al equipo nacional.

El entrenador argentino explicó que la ausencia del actual jugador del Inter Miami responde únicamente a decisiones deportivas y aseguró que no existe ningún problema personal entre ambos.

Luis Suárez revela el difícil momento que vivió cuando le contó a uno de sus hijos que se retiraba de la selección uruguaya | Foto: AUF / Facebook

Bielsa explica por qué no convocó a Luis Suárez

Durante una conferencia de prensa, el técnico uruguayo señaló que su decisión de no incluir al goleador histórico de la ‘Celeste’ estuvo vinculada a las opciones ofensivas elegidas para esta etapa del proceso.

“Luego él comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que yo la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. Yo no tengo ninguna diferencia con Luis Suárez. Opté por Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre. Todas las decisiones que uno toma puedan constituir errores, pero no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo”, afirmó Bielsa.

Luis Suárez dejó abierta la puerta a su regreso a Uruguay

El pasado 1 de abril, Luis Suárez aseguró que estaría dispuesto a volver a vestir la camiseta de Uruguay si el equipo lo necesita de cara al Mundial 2026. “Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial”, manifestó el delantero tras un entrenamiento con Inter Miami.

Además, el atacante reconoció que pudo equivocarse cuando decidió anunciar públicamente su retiro internacional. “En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejar paso a los jóvenes. Dije una cosa que no tenía que haberla dicho. Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar”, agregó.

Luis Suárez reveló detalles de la interna de Uruguay con Marcelo Bielsa. (Foto: Composición / AFP)

Bielsa rechaza disculpas y cierra la polémica

Marcelo Bielsa también se pronunció sobre las disculpas mencionadas por Suárez y aseguró que no considera necesario recibir ninguna.

“Luis Suárez a mí no me debe ninguna disculpa. Por ejemplo, en el caso de Canobbio yo lo convoqué y no tuve ninguna conversación de lo sucedido antes. No soy merecedor de las disculpas de nadie”, sostuvo.

La relación entre ambos había sido tema de debate desde septiembre de 2024, cuando Suárez se retiró de la selección tras un empate ante Paraguay y posteriormente cuestionó algunos manejos internos del entrenador argentino.

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