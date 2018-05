Senegal busca emular al recordado equipo que venció a Francia en 2002

La última aparición de Senegal en una Copa del Mundo hace 16 años marcó una era dorada en la historia del fútbol de ese país y una nueva generación de talentosos jugadores busca tener un impacto similar en Rusia 2018.

Senegal fue una de las sorpresas más memorables del torneo en su primera aparición en un Mundial, al derrotar al campeón vigente, Francia, en su primer partido antes de avanzar hasta los cuartos de final.

Ese torneo, sin embargo, fue el inició de un periodo de más de una década de estancamiento futbolístico para el país africano, ya que nunca más logró clasificar a un Mundial o incluso amenazar con conseguir un título continental.



No obstante, después de superar la eliminatoria mundialista con un equipo que cuenta con un par de jugadores que están brillando en algunas de las mejores ligas de Europa, las esperanzas son altas para el torneo que se jugará en Rusia 2018.



El equipo de 2002 era liderado por el ex delantero del Liverpool El Hadji Diouf y la generación actual también depende mucho de un delantero del equipo de Merseyside.



El extremo Sadio Mané es la principal arma goleadora de Senegal y llegará al Mundial en un gran nivel tras ayudar al Liverpool a clasificar a la final de la Champions League.



Si bien comenzó la temporada en un nivel decepcionante, Mané comenzó a brillar con el paso de los meses y fue una pieza crucial de uno de los ataques más temidos de Europa junto al egipcio Mohamed Salah y el brasileño Roberto Firmino.



Pero no es el único futbolista senegalés que tuvo una gran temporada en su club.



La defensa de la selección africana es encabezada por Kalidou Koulibaly, la torre del Napoli cuya velocidad y potencia lo convierten en un duro obstáculo para cualquier ataque rival.



Koulibaly es parte de un Napoli que luchó palmo a palmo con la Juventus toda la temporada por el título de la Serie A, aunque su temporada se cerró con emociones encontradas.



El zaguero marcó en abril el gol del triunfo del equipo del sur de Italia ante la Juventus, antes de sufrir una expulsión en el siguiente partido y una derrota 3-0 ante la Fiorentina, en un resultado que enterró sus esperanzas de ganar el título de la Serie A.



Senegal -entrenado por su capitán en el Mundial 2002, Aliou Cissé- clasificó cómodamente a Rusia 2018, al perder solo un partido, aunque esa derrota 2-1 como visitante ante Sudáfrica fue eliminada de los registros después de que la FIFA descubrió que el árbitro manipuló el partido para favorecer a un grupo de apostadores.



Por esto, al parecer los senegaleses serán un escollo para sus rivales en Rusia, donde compartirán el parejo Grupo H junto a Polonia, Colombia y Japón.



Si quiere emular al equipo de 2002 y llegar a los cuartos de final tendría que enfrentar en octavos al primero o segundo del Grupo G, que integran Bélgica, Inglaterra, Panamá y Túnez.



(Reuters)

