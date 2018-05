Sergio Goycochea: "La ventaja que tiene Armani es que está jugando"

El puesto de arquero siempre necesita seguridad. Sucedió durante años en la selección argentina con Ubaldo Fillol, Nery Pumpido, Sergio Goycochea, y más cerca en el tiempo, Sergio Romero. Sin embargo, en los últimos meses surgió un debate por quién será el tercer arquero que viajará al Mundial Rusia 2018. Una puja entre buenos rendimientos, experiencia y rodaje, con Willy Caballero (casi confirmado), Nahuel Guzmán y Franco Armani como los aspirantes los evaluados.

Sergio Goycochea, que atajó en dos citas mundialistas -Italia 1990 y Estados Unidos 1994- brindó su mirada de cara a la elección del trío de arqueros para jugar en Rusia.

"Chiquito Romero va a ir al Mundial, eso no hay dudas. Ya demostró todo su potencial y llega con el mismo rodaje que llegó a Brasil 2014. En su momento yo también llegué con poco juego", señaló Goycochea, y añadió: "Guzmán juega en México, pero casi no jugó en la selección. Eso es una desventaja, y más con lo que vienen mostrando los otros dos en consideración: Caballero y Armani. Caballero está demostrando estar a nivel y saber manejar la presión de jugar en las grandes ligas”.

Respecto del arquero de Chelsea, Goycochea consideró que el partido de la goleada 6-1 que Argentina sufrió ante España fue un partido aparte, sacado de contexto. "Caballero demostró su gran nivel frente a Italia, y tuvo la mala suerte con España, pero ese es un partido aparte. Fue un partido totalmente atípico y que no coincide con el potencial de la selección".

Del mismo modo, tampoco ahorró elogios para el tercero en disputa, Franco Armani. El arquero de River corre con la ventaja de ser el único que está jugando y tiene constante rodaje. "Creo que si lo enfocas a la disputa Caballero o Armani, la ventaja que tiene Armani es que está jugando. La posibilidad de jugar es la mayor ventaja que tiene", describió.



En cuanto a las similitudes y diferencias entre Caballero y Armani, Goycochea fue preciso y profesional: "Son muy parecidos por estatura y ubicación. Me parece que Caballero tiene una leve ventaja en el juego con los pies, pero de Armani me gusta el “timming” para achicar, para manejar esas situaciones límites en las que no se deja llevar por la ansiedad", analizó.



Por último, se refirió al rendimiento del seleccionado durante la etapa de Jorge Sampaoli: "Es muy difícil evaluar el ciclo de Sampaoli, porque ha tenido muy poco tiempo y asumió en un momento en el que se estaba al borde de quedar afuera de la Copa del Mundo. Es muy difícil trabajar con esa presión. Pero puede descansar en las individualidades; en un Mundial el rendimiento de las individualidades son muy importantes porque es un torneo corto. En este tipo de torneos no necesitas demostrar nada, ni sostener el rendimiento a largo plazo, son 30 días. Entonces las individualidades cuentan, y mucho".

