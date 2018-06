Sergio Peña: “Hemos demostrado que somos un equipo de gran nivel futbolístico”

Sergio Peña está más calmado. Vive con tranquilidad estos días en que se disputa el Mundial, pero todavía siente tristeza por no haberse quedado al lado de sus amigos, esos que siguen haciendo historia con Perú. “Mi energía positiva la van a sentir porque no tengo que sentirme mal con el grupo”, aseguró con un tono reflexivo. La exclusión de la nómina final lo ha marcado de por vida. Aun así busca el lado positivo de las cosas, porque es un optimista de la vida.



1. ¿Qué tal la experiencia de haber formado parte de la selección peruana durante las Eliminatorias Rusia 2018?



Ha sido una experiencia muy bonita. He aprendido demasiado y sé que tendré muchas otras oportunidades para poder representar al país.



2. ¿Qué tanto te ha hecho madurar estar en este grupo que disputa la Copa del Mundo 2018?



Ha sido un proceso en donde he participado mucho. Me ha tocado estar en los momentos más bonitos de la selección. Para mi madurez me ha ayudado muchísimo porque he compartido espacio con jugadores de mucha experiencia. Estar con ellos y ver sus comportamientos me sirvió de mucho. He copiado muchas cosas buenas para usarlas a mi favor y seguir creciendo.



3. Hablas de comportamientos, ¿existieron en su momento detalles nocivos en la selección peruana?



A esta selección, en temas de disciplina, no hay nada que reprocharle. Se ha visto que es un equipo ejemplar y estoy seguro que a partir de ahora en cada convocatoria los jugadores se comportarán de la misma manera. Ellos han puesto la valla muy alta en todo sentido.



4. ¿Ricardo Gareca es un entrenador muy rígido en el tema disciplinario?



Sí. Es parte de su trabajo y la verdad es que todos los entrenadores son así. Pero él ha sabido hacer todo de manera distinta. Nos ha hecho sentir cómodos y gracias a eso hemos sabido mantener la disciplina, porque si no fuera por el comando técnico a lo mejor se presentaba algún problema. Mejoramos con disciplina.



5. No creo que Ricardo Gareca sea tampoco como un "comandante" en la interna de la selección...



Sí. Es muy callado. Aunque en la interna habla mucho con nosotros. Es un entrenador que sabe manejar muy bien al grupo. Su forma de ser nos ha ayudado mucho para poder estar donde estamos.



6. ¿Cuál fue el secreto del gran ascenso de la selección peruana?



La racha de los 15 partidos que hemos tenido ha sido gracias a nuestro trabajo tanto dentro como fuera del campo. Siempre hemos tenido las cosas claras y hemos realizado todo muy derecho. Los partidos ganados fueron producto del trabajo de todos, tanto de los que están como los que no estamos.



7. ¿Pero en algún momento pensaron que las opciones de clasificar estaban perdidas?



No. Nunca. Si hubiéramos pensado que todo estaba perdido, dejábamos de ser profesionales. Luchamos hasta el final. Cuando estuvimos abajo en el marcador, de algún partido, salimos a revertir el resultado. Y se ha logrado. Nosotros jamás perdimos las esperanzas de clasificar al Mundial. Sabemos que la gente perdió la confianza en nosotros, pero así es nuestro trabajo; cuando tengamos a la gente en contra tenemos que seguir por nuestro camino y cuando ellos estén a nuestro favor lo aprovecharemos al máximo para apoyarnos.



8. Mencionas un tema muy importante como el del marcador. Ustedes no declinan cuando están perdiendo, algo que sí sucedía en procesos anteriores. En ese contexto, ¿cuánto pesó el trabajo psicológico para que esto no se repitiera más?



Mucho. Fue muy importante para nosotros. Eso también es parte de cada uno junto con las ganas. Eso sí se trabaja, pero también se nace con esa actitud ganadora. Este grupo al 100% ha tenido esa mentalidad, que busca ser una costumbre de ganar los partidos.

Sergio Peña marcando a Leo Messi en las Eliminatorias Rusia 2018. (Foto: EFE)



9. ¿Cómo se realiza la labor psicológica de la selección peruana?



Hay de todo. Existe el trabajo psicológico personal y grupal. Todo ello nos ha permitido llegar al 100% en todo sentido. Lo utilizamos y aprovechamos los mensajes para poder favorecernos. Así es como ha sido.



10. ¿Te sorprendió bastante la cantidad de hinchas peruanos que acompañaron al equipo durante los amistosos previos al Mundial?



Sabemos que hay peruanos por todo el mundo y si no hay, van a llegar como sea. En todos los partidos que disputamos hemos tenido la compañía de peruanos. Eso es algo que siempre va a haber. Esto fue un gran soporte para nosotros para conseguir los objetivos.



11. ¿Crees que la selección peruana está en la capacidad de revertir el mal momento tras el debut?



Sí. Tenemos todo para poder hacer un gran papel en el Mundial. Estoy seguro que vamos a llegar lo más lejos posible, porque los jugadores que están en el equipo están capacitados al igual que el comando técnico. Las energías que nos da la hinchada son totalmente positivas.

Sergio Peña compartiendo entrenamientos con la selección peruana. (Foto: USI)



12. ¿A qué te refieres con lo más lejos posible?



Soy un jugador profesional. Vamos a llegar a la final. Sé que todos mis compañeros piensan en jugar la final del Mundial. No nos hemos conformado.



13. ¿Se podría considerar un fracaso si quedamos fuera en la fase de grupos?



No habría nada que reprocharles a los jugadores que ahora mismo están en el Mundial. Ni mucho menos al comando técnico, porque sería injusto. Después de muchos años clasificamos a un Mundial y hemos demostrado que somos un equipo de gran nivel futbolístico. Se puede ganar, se puede perder o se puede empatar, pero la dedicación que ellos demuestran es algo por lo cual debemos estar agradecidos.



14. ¿Se le puede ganar a Francia?



Todos los partidos hay que tomarlos por igual. Sea Francia o sea quien sea. Todo encuentro debe tomarse de la misma manera. El equipo debe llegar lo más preparado posible para ganar y así ir progresando en el Mundial.



15. Desde tu perspectiva, ¿Perú está ubicado en el grupo más complicado de la Copa del Mundo?



Todos los grupos son difíciles. En el Mundial están los mejores y ahora que estoy viendo el torneo me doy cuenta que varios países están sorprendiendo.



16. ¿Qué futbolista te sorprendió más en los entrenamientos del equipo nacional?



El que más me ha sorprendido por su trabajo y la forma en que compite es 'Yoshi' [Yotún]. Es un jugador que siempre está con las mejores ganas posibles durante todos los días. Él transmite una mentalidad ganadora de una manera especial. Todo lo hace con una actitud increíble.



17. ¿Y es también al que más admiras del grupo?



Admiro a todos mis compañeros. Llevan una carrera súper exitosa. Si te diría uno sería Paolo [Guerrero] o Jefferson [Farfán]. Ambos tienen carreras admirables. Por donde van son totalmente reconocidos.

Sergio Peña es sobrino de Paolo Guerrero. Ambos jugaron juntos en algunos encuentros de la selección peruana. (Foto: EFE)



18. ¿Crees que la prensa deportiva fue muy dura con Farfán?



Yo no tengo nada contra la prensa. Hay de todo tipo. A veces parece ser que lo negativo puede más que lo positivo. En el caso de Jefferson [Farfán] la prensa fue muy dura, cosa que no fue justa. Él siempre estuvo al 100% con la selección. No hay que juzgarlo. Después del triunfo contra Nueva Zelanda era el mejor de Perú. Ahí se ve cómo es la prensa. En momentos positivos todos los que lo criticaron lo invitaban para sus programas y querían que contestara todas las llamadas.



19. ¿Y qué tan positivo es compartir vestuario con Paolo Guerrero?



Paolo es un ejemplo de persona y de profesional. Para mí las primeras convocatorias eran como si estuviera viviendo un sueño. Hasta el día de hoy, ser su compañero es algo que tiene mucho significado en mi carrera. Estoy seguro que vamos a tener más momentos para compartir como compañeros.



20. ¿Qué es para ti Ricardo Gareca?



Es el entrenador de la selección. Es quien me hizo debutar y quien me dio la posibilidad de poder mostrarme ante el mundo. Me brindó la confianza para demostrar de qué estaba hecho. La verdad es que tanto él como su comando técnico siempre se han portado de la mejor manera conmigo. Al día de hoy todavía me siento parte del equipo. Estoy agradecido con todos ellos.

Sergio Peña escuchando las recomendaciones de Ricardo Gareca en los campos de la Videna. (Foto: FPF)



21. ¿Hay alguna similitud entre Granada y la selección peruana a la hora de la planificación de entrenamientos?



La selección tiene sus métodos y Granada de igual manera. Cuando representas a tu país es completamente distinto a estar en tu club. Creo que a todos nos pasa lo mismo.



22. A inicios de la temporada de ascenso, Granada estaba muy bien ubicado, luego se estancó y cambiaron de entrenador. ¿Esa inestabilidad impidió que el equipo llegara a primera?



Es algo que sucede en todos los clubes. Creo que Granada pasó por un momento difícil y hasta ahora último. En lo personal algo se tuvo que hacer mal. Es un club con bastante experiencia y con buenos trabajadores, pero si tomaron la decisión de echar a un entrenador para que venga otro en su lugar será por algo. Tendrán sus motivos. En algún momento no compartí eso, pero soy un empleado del club. Tengo que aceptar las decisiones del equipo.



23. ¿Algunas vez te explicaron porque perdiste la titularidad?



La razón era obvia. Durante todo el año viajé muchas veces para representar a mi selección y en algún momento llegué lesionado del hombro. No es como en otros clubes en donde llegas y eres titular al día siguiente. Este es un club que tiene otro método. Volvía y tenía que estar una semana o dos en el banco para ser titular de nuevo. Igual el club siempre me hizo sentir importante.

Sergio Peña milita en Granada de España desde hace cuatro años. (Foto: AFP)



24. Esa lesión nace en el duelo contra Argentina en La Bombonera. ¿Crees que pudiste dar más en aquel encuentro?



Di lo mejor posible. Me lesioné al minuto once y jugué como 50 minutos con el hombro salido. Sentía dolor pero sentía más ganas de seguir jugando. Hice lo que pude. Me tuve que infiltrar varias veces porque no quería salir del campo.



25. ¿Vas a seguir disputando con Granada la segunda división de España?



Tengo 22 años y quiero estar en primera. Soy jugador de una selección que clasificó al Mundial y lo que quiero es ir a primera división lo más pronto posible. Tengo que estar en un equipo de esa categoría. Llegará su momento, pero por mientras soy jugador de Granada y tengo que estar 100% en el club.



26. La prensa española al inicio te elogiaba y al cierre de la temporada prácticamente te criticó diciendo que no le tomaste importancia al Granada. ¿Por qué crees que comentan eso?



Tienen sus motivos. Ellos han pensado eso, pero en realidad el entrenador no me ponía [en el equipo titular]. No era culpa mía no estar jugando. Yo siempre he entrenado. Nadie puede reprocharme nada. Desde hace cuatro años que llegue a Granada, nunca me lesioné ni me hice el lesionado. Mucho menos dejé de entrenar. Las personas que están fuera del club hablan porque no me ven el sábado o el domingo en el partido, pero no hablan de lo que hago de lunes a viernes en el club. Yo soy el primero que tiene bronca cuando no juego, pero es algo a lo que estamos acostumbrados los futbolistas. Y sí, si en algún momento tenía que pensar en mi selección que estaba por clasificar al Mundial, tenía que pensar en mi selección. Si algún futbolista de mi equipo hubiera tenido las esperanzas de clasificar con España a lo mejor no entrenaba. En mi caso yo no me cuidé en ningún momento. No me dieron la oportunidad de jugar. Yo hablé con el club para saber por qué no era titular y mi convocatoria [con Perú] dependía mucho si jugaba o no en Granada. Eso me perjudicó mucho porque creo que lo que me ha tocado pasar [quedar fuera del Mundial] ha sido también porque no competía con mi club.

Sergio Peña durante los entrenamientos de Granada. (Foto: EFE)



27. Pero para el entrenador José Luis Oltra eras un deportista especial en el equipo...



Para Oltra era una de sus piezas fundamentales. Sé que como jugador le agradaba mucho. Cuando yo llegaba de la selección había otro entrenador y nuevamente había otro. Entonces el técnico tiene como labor poner a los que tiene enfrente. El que llegaba no pensaba en colocarme a mí. Ya había un equipo armado con ideas diferentes. Con Oltra era distinto porque yo estaba en el club el jueves y jugaba el sábado.



28. No ascendiste a la máxima categoría de España con Granada ni estás con Perú en la Copa del Mundo. ¿Todo esto te ha dejado frustrado?



El no ascender me ha tocado mucho, pero no es responsabilidad mía sino de todo club. Me molesta mucho no haber logrado el ascenso, pero es algo que ya está hecho. Solamente queda apoyar al club estando o no estando. He vivido cosas buenas y malas, pero es mi club. Y bueno, a nivel de selección haber clasificado al Mundial fue algo muy bonito. Lamentablemente no estoy ahí, pero el tener 22 años me deja tranquilo y también estar rodeado de mis seres queridos es algo importante para mí. Sé de lo que soy capaz. Estoy conforme con lo que he hecho.



29. Se acerca la Copa América 2019 y las Eliminatorias Qatar 2022. ¿Esas son ahora tus metas principales?



Primero quiero jugar primera división y hacerlo de la mejor manera. Para poder estar en la selección tengo que participar en mi club. En la Federación (FPF) ya me conocen. Creo que si hago las cosas bien en mi equipo, puedo estar en la selección por mucho tiempo.



30. ¿Cuál es el mensaje para todos tus compañeros que están disputando la Copa del Mundo 2018?



Que estoy con ellos al 100%. Eso se los dije antes de regresar a Perú. Ellos saben que me siento parte de la selección. Mi aliento lo van a tener siempre. Mi energía positiva la van a sentir porque no tengo que sentirme mal con el grupo. Ellos no tienen nada que ver con el momento que me tocó vivir. Los admiro mucho. Pase lo que pase estoy a su lado. Los apoyo.