Sergio Peña se marchó de la concentración peruana: “Ahora soy un hincha más”

Sergio Peña se encuentra mucho más sereno después de conocer que no acudirá a Rusia 2018 por cederle su puesto a Paolo Guerrero, el capitán de la selección peruana.



"Estoy tranquilo. Estoy contento por lo que pude hacer en el grupo. Ahora toca apoyar al equipo y seguir perteneciendo a la selección", dijo Sergio Peña en diálogo con Canal N.



Sergio Peña era consciente de que si Paolo Guerrero quedaba habilitado, uno de los integrantes de la selección peruana quedaría fuera de Rusia 2018. A él le tocó ese infortunio, pero lo tomó con entero profesionalismo.



"Todos estábamos pendientes de que Paolo [Guerrero] pueda volver. Era lo que todos queríamos porque es nuestro capitán. Es quien no ayudó mucho para llegar al Mundial. Estoy contento por él, pero triste porque me toca irme y no estar en el Mundial. Ahora soy un hincha más", confesó.



Respecto a su sentido mensaje publicado en Instagram, Sergio Peña explicó que lo hizo porque "el grupo se lo merecía. Mi familia también. Ahora toca levantarse y seguir con esto".



De igual forma, Sergio Peña le dio las gracias a todos aquellos que lo respaldaron durante el proceso de Rusia 2018. "Quiero agradecerle al país que me ha apoyado mucho", sentenció.